Godalni trio TriNity z dobrodelnim koncertom za obnovo mariborskih stolnih orgel

Godalni trio TriNity sestavljajo akademski glasbeniki in člani Simfoničnega orkestra Opere in baleta Maribor. Zasedbo so ustanovili z željo po skupnem muziciranju zunaj okvirov simfonične in operne glasbe ter po približevanju komornega repertoarja širšemu občinstvu. Trio odlikuje izrazit komorni dialog, v katerem trije godalni glasovi ustvarjajo poln, svoboden in harmonsko bogat zven. Danes, 13. marca, ob 19.45 bo v stolni cerkvi sv. Janeza Krstnika v Mariboru njihov dobrodelni koncert. Na sporedu bodo Goldbergove variacije BWV 988 Johanna Sebastiana Bacha v priredbi Dmitryja Sitkovetskega za godalni trio. Zbrani prostovoljni prispevki bodo namenjeni obnovi stolnih orgel.

Violinistka Vivijana Rogina Njegovan (1998, Slovenj Gradec) je violino študirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Vasiliju Meljnikovu, kjer je leta 2024 magistrirala z odliko. Je prejemnica Prešernove nagrade Akademije za glasbo in Bernekarjeve plakete. Kot solistka je nastopila s številnimi orkestri, med drugim s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija ter orkestri opernih hiš v Ljubljani in Mariboru. Deluje v več komornih zasedbah, med njimi v triu TriNity, kvartetu 4Strings in ansamblu Dissonance. Leta 2024 je po uspešni avdiciji postala koncertna mojstrica Simfoničnega orkestra Opere Ivana pl. Zajca na Reki.

Izvedli bodo Goldbergove variacije Johanna Sebastiana Bacha v priredbi za godalni trio. FOTO: PROMOCIJSKI MATERIAL

Violist Petar Njegovan, rojen v Pulju, je študiral na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri prof. Emilu Cantorju in diplomiral z odliko. Je nagrajenec številnih domačih in mednarodnih tekmovanj ter aktiven kot solist, komorni glasbenik in orkestrski izvajalec. Redno sodeluje z Orkestrom RTV Slovenija, orkestrom Opere in baleta Ljubljana ter Slovensko filharmonijo. Je član zasedb TriNity, 4Strings in Dissonance, trenutno pa deluje kot violist v Simfoničnem orkestru SNG Maribor.

Violončelist Gorazd Strlič je uveljavljen slovenski glasbenik in solo violončelist Orkestra Opere in baleta Maribor. Študiral je na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri Vladimirju Kovačiču in Cirilu Škerjancu. Kot solist in komorni glasbenik redno nastopa doma in v tujini, njegov repertoar pa sega od baroka do sodobne glasbe. Leta 2023 je krstno izvedel Drugi koncert za violončelo in orkester skladatelja Janija Goloba, sicer pa pogosto nastopa tudi na festivalih, kot so Festival Ljubljana, Festival Lent in Festival Maribor. Njegova virtuoznost in umetniška predanost ga postavljata med vodilne slovenske violončeliste.