Po izbruhu škandala Trkaj prekinil s Challetom Salletom

Že dlje časa se na glasbeni rap sceni odvija prava glasbena vojna med umetnikoma Zlatanom Čordićem - Zlatkom in Sašem Petrovićem z umetniškim imenom Challe Salle. Zlatko je tako do danes izdal že tri pesmi, v katerih kritizira Challeta Salleta in ga je v njih poimenoval Klepec. Zadnja pesem, ki je dolga približno 11 minut, je ugledala luč sveta konec septembra.

Petrović je hitro odreagiral in na 11-minutni video odgovoril s svojo pesmijo in videospotom v povsem drugačnem stilu, saj je pred kamere postavil celotno družino. Hkrati je kot odziv na blatenje vložil tožbo proti Zlatku in zahteval več kot 40.000 evrov odškodnine, pri čemer želi, da bi bilo sojenje zaprto za javnost, medtem ko Zlatko vztraja pri transparentnosti.

Resnejše obtožbe

V spor so se vpletle tudi resnejše obtožbe, saj so se v javnosti pojavila pričevanja o domnevnem nadlegovanju, policija pa je primer vzela pod drobnogled. Oglasilo se je namreč več deklet, med njimi tudi mladoletne, do katerih naj bi se Petrović obnašal preveč sproščeno in neprimerno njihovim letom, pošiljal naj bi jim tudi nespodobna sporočila.

Svojo plat zgodbe je med drugimi z javnostjo delila tudi mlada pevka Ana Resnik, ki je postala članica Petrovićevega benda Legende leta 2018 in se pred tisočimi poslušalci na prvem koncertu v Mariboru že takoj izkazala. Resnikova je z javnostjo delila interaktivne videe, v katerih je razložila, kako se je Petrović začel neprimerno vesti, ko je imela komaj 15 let, in kako se je na sodišču skušal otresti obtožb. »Na vprašanje, v kakšni povezavi je z mano, je odgovoril, 'Z njo sem bil v bendu, v bistvu je ne poznam toliko, vrgel sem jo ven, ker je pač zmešana mentalno' ...«

Oglasil se je Rok Trkaj

Dogodke je obsodil reper Rok Trkaj, ki je na družbenem omrežju Facebook danes, prvega oktobra, podal izjavo. V njej je zapisal, da ima kot oče hčerke vsega dovolj in noče biti več povezan s Sašem Petrovićem. Zato je danes vložil zahtevek za avtorske pravice na YouTube glede komada Kensl, da odstranijo njegov del pesmi.

»Po pregledanem videu Ane Resnik, po dogodkih, ki so se dogajali in se očitno še dogajajo okrog Klepca, sem se odločil, da je dovolj. Kot oče hčerki ne morem tega mirno prebaviti, da si predstavljam, da se to zgodi v prihodnosti mojemu otroku. Kaj je res in kaj ni, bo odločilo sodišče, sam pa zaupam svojim očem, intuiciji in vesti. Moja odločitev je jasna: ne želim nobene povezanosti s Klepcem in takšna dejanja zavračam.«