Učilnico poimenovali po Andreju Šifrerju: po 45 letih se je vrnil v šolske klopi

Stražišče je bilo včasih vasica blizu Kranja, ki so jo naseljevali kmetje severnega dela Sorškega polja in sitarji obrtniki, izdelovalci sit. Pred sto leti je bilo tam 168 hišnih številk, danes pa ta primestna skupnost šteje več kot 5000 duš. Prav neverjetno je, koliko znanih imen prihaja iz tega naselja. Nekateri se še spominjajo Berte Ambrož, ki je leta 1966 predstavljala Jugoslavijo na tekmovanju za Pesem Evrovizije in dosegla vrhunsko sedmo mesto. Tudi Marta Zore, ena najprepoznavnejših pevk, je tu doma, prav tako Tomo Česen, eden najbolj znanih slovenskih alpinistov, in njegov sin Aleš, ki nadaljuje očetovo delo. Omenimo tekača na dolge proge Dušana Mravljeta, ki je pretekel pol sveta, Bernardo Oman in njeno hčer Ano Dolinar, večkrat nagrajeni igralki v gledališčih, na filmu in TV-serijah, Nina Rakovec … Vsi ti in še mnogo izjemnih ljudi prihaja iz vasice izpod Šmarjetne gore – iz Stražišča.

Glasbena učilnica na OŠ Stražišče odslej nosi ime avtorja in pevca, ki je svoje šolske dni preživel prav v teh klopeh.

Andrej Šifrer pa je kriv, da so v 80. letih ta kraj spoznali tudi tisti kratkohlačniki, ki sami še niso znali predvajati njegove glasbe z gramofonov in kasetnikov. Kot takrat najbolj prepoznavno ime slovenske pop glasbe je predstavil svojo idejo sovaščanoma Brigiti Flajnik in kronistu Stražišča Matevžu Omanu; oba sta prisluhnila njegovi ideji o Otroški veselici ter jo z navdušenjem podprla. Prireditev so poimenovali Živ žav​ in zanetili iskrico, ki je prižgala ogenj po vsej Sloveniji. Deset let (1981–1990) so otroci od vsepovsod enkrat na leto rajali na travniku pod Šmarjetno goro.

Petinštirideset let kasneje so na OŠ Stražišče, največji šoli v kranjski občini, počastili to izvirno idejo in po Andreju Šifrerju poimenovali glasbeno učilnico. Na vrata so dali njegovo sliko s prve Otroške veselice na svetu. Dogodek so združili z zasedanjem Otroškega parlamenta. Učenci so dokazali, da znajo razmišljati kritično, ustvarjalno in z veliko odgovornosti. Tema šolski sistem je ponudila prostor za iskren razmislek o šoli, kakršno učenci živijo danes, ter o šoli, kakršno si želijo v prihodnosti. Andrej jim je povedal, kako je bilo v tej šoli včasih, in jih pustil odprtih ust. Novopečeni ravnatelj Tomo Orešnik ni želel izpostaviti, da je bila ideja o Vratih v svet in priznanje najbolj prepoznavnemu učencu te šole njegova. Odslej se glasbena učilnica na OŠ Stražišče imenuje po avtorju in pevcu, ki je prav v teh klopeh trgal osnovnošolske hlače. Andrej je še vedno zelo poskočen in veliko nastopa, najbolj pa uživa, ko ga pokličejo iz majhnih krajev, kjer je njegov nastop vstop v njihov svet in kjer se vedno razidejo kot prijatelji.

Športno povedano so to njegovi teki na kratke proge, 28. januarja 2027 pa ga čaka veliki maraton v Cankarjevem domu – koncert Pol stoletja pisanja in petja, krona njegovega ustvarjanja. Pred 50 leti je namreč izšla njegova prva mala plošča Zoboblues, na kateri je neusmiljena zobozdravnica glavnemu mučeniku pesmi izpulila vse zobe. Šifrer je v tem času posnel več kot dvesto mojstrovin in prodal čez pol milijona nosilcev zvoka. Še letos bo izšel album z novimi dosežki in ponatis najbolj prodajane vinilke (LP/CD/ kaseta) 90. let Hiti počasi (Šum na srcu, Uspavanka za Evo, Umrla je država …). Jubilejni koncert bo, kot nas je že razvadil, združitev energij, ki bodo ponesle njegove umetnine v nove razsežnosti.