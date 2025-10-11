Poročil se je Jan Plestenjak! Novica udarila kot strela z jasnega

V zadnjem času se je pri nas poročilo več znanih. Vzela sta se premier Robert Golob in njegova partnerica Tina. Usodni »da« sta dahnila Lado Bizovičar in Anela. Kot smo izvedeli od naših virov, pa sta se danes poročila še Jan Plestenjak in Tadeja Majerič, zdaj Tadeja Plestenjak.

Po naših informacijah sta se Jan in Tadeja poročila v Škofji Loki, kjer je Jan preživel svoje otroštvo. Poročni obred je potekal v ožjem krogu.

Da sta si obljubila večno zvestobo, kaže tudi sprememba priimka na Tadejinem profilu na Instagramu, kjer je svojemu imenu dodala priimek Plestenjak.

O poroki smo Tadejo povprašali

Tadejo smo prejšnji mesec vprašali, ali z Janom razmišljata, da bi s poroko kronala njuno ljubezen. »O tem verjetno razmišlja večina parov. To je zame zelo osebna stvar,« nam je odgovorila.

Jana smo letos gostili v podkastu ŠOKkast, kjer nam je povedal marsikaj zanimivega. Vabljeni k ogledu.

V uredništvu Slovenskih novic Janu in Tadeji iskreno čestitamo!

Zelo brani članki v zadnjem obdobju: