Uf, boleče! Slovensko voditeljico v zadnjo plat ožgala meduza (VIDEO)

Radijska voditeljica Nina Marčeta, ki jo poslušalci dobro poznajo z Radia 1, na družbenih omrežjih rada pokaže tudi povsem vsakdanje trenutke svojega življenja. Čeprav je atraktivna voditeljica na fotografijah pogosto videti kot iz kataloga, brez težav deli tudi manj popolne in precej bolj neprijetne pripetljaje. Med brskanjem po njenih objavah smo tako naleteli na posnetek z dopusta, ko je nič hudega sluteč uživala na plaži. Nato jo je v vodi doletelo presenečenje, ki si ga verjetno ne želi nihče. Oplazila jo je namreč meduza, in to na precej občutljivem mestu, po zadnji plati. Nina je dogodek posnela in ga delila s sledilci, posnetek pa je hitro pritegnil veliko pozornosti.

Sledilce vprašala, kaj pomaga

Namesto da bi neprijetno dogodivščino skrivala, je voditeljica sledilce povprašala, kako si pomagajo ob takšnem srečanju z meduzo. Nasvetov se je hitro nabralo precej, nekateri pa so bili zelo konkretni. »Baje pomaga zelo topla voda, kolikor gre. Večina živalskih strupov je termolabilnih in 'razpadejo' na visoki temperaturi,« ji je svetoval eden od sledilcev. Drugi so predlagali drugačen pristop: »Speri z morsko vodo, potem pa namaži z vinskim ali jabolčnim kisom. Potem pa vzemi gel z aloevero ali gel, ki vsebuje antihistaminike, in spet namaži.« Šlo je seveda za nasvete uporabnikov družbenih omrežij, ne za strokovna navodila, saj je pravilna prva pomoč lahko odvisna tudi od vrste meduze in okoliščin pika.

Tudi manj prijetne trenutke pokaže brez olepševanja

Prav takšne objave so eden od razlogov, da Nina na družbenih omrežjih pokaže precej več kot le brezhibne fotografije z dopusta. Tokrat je namesto popolnega morskega prizora sledilcem postregla z izkušnjo, ki je bila zanjo precej manj prijetna, za spletno občinstvo pa očitno zelo zanimiva. Posnetek je hitro zaokrožil med uporabniki, komentarji pa so se vrstili drug za drugim. Nekateri so delili lastne izkušnje z meduzami, drugi preverjene ali manj preverjene domače recepte, tretji pa so se ob nenavadnem mestu pika predvsem pošalili. Nina je tako tudi iz neprijetnega dopustniškega trenutka naredila zgodbo, ki je pritegnila veliko pozornosti. In čeprav si bo najbrž želela, da bi bilo njeno naslednje srečanje z morjem precej mirnejše, ima zdaj vsaj precej dolg seznam nasvetov svojih sledilcev.