POROKA NA PRVI POGLED

Uf, Janja iz šova razburila znane Slovence: »Zahteva vse, dala ne bi pa nič«

Še posebej je komentatorje zmotilo, ko je Matica vprašala, koliko zasluži.
Janjina vprašanja so razburila komentatorje. FOTO: Planet Tv
Janjina vprašanja so razburila komentatorje. FOTO: Planet Tv
B. K. P.
 9. 10. 2025 | 21:25
1:25
V Poroki na drugi pogled so se ponovno v studiu zbrali komentatorji, da bi analizirali obnašanje in razmerja parov v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Četverica je med drugim povsem raztrgala Janjo Jurjevič Lermontovo, češ da »od Matica zahteva vse, sama ne bi dala pa nič«, s čimer so mislili na njeno čustveno zaprtost in nedostopnost, ki pa je sicer ne tolerira od soproga. 

A to ni bilo vse, Špeli Grošelj, Tanji Kocman, Sonji Javornik in Mihi Hercogu se je Janja še posebej zamerila, ko je od soproga Matica Škrbca želela vedeti, koliko zasluži. »To je absolutno prekmalu,« so se strinjali komentatorji, ki se jim je zdelo vprašanje oziroma poizvedovanje glede partnerjevih financ neprimerno, še posebej, ker Janja ves čas poudarja, kako pomembne so ji duhovnost, notranjost, narava, torej vse, kar ni materialno.

»Ampak ravno takšne potrebujejo moškega, ki ima denar, da jim ni treba živeti v gozdu,« so si bili ponovno enotni komentatorji. Ker je med njimi edini moški Miha, je Špelo Grošelj zanimalo, če je njega kakšna ženska, s katero je bil na zmenku, povprašala po financah, na kar je odločno odgovoril, da »nikoli«.

