  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RESNIČNOSTNI ŠOV

Uf, kaj se je dogajalo v šovu Življenje na tehtnici: tekmovalci padali po tleh, slišali so se kriki

Ko je že kazalo, da je zmagovalec odločen, je sledil nepričakovan preobrat.
FOTO: Planet TV
FOTO: Planet TV
S. U.
 19. 10. 2026 | 21:55
2:22
A+A-

Če spremljate šov Življenje na tehtnici potem veste, da so se tekmovalci spopadli z enim najzahtevnejših izzivov doslej. Visoke temperature, strm klanec in težko breme so poskrbeli za napeto dogajanje. Nekaterim je zmanjkovalo moči, drugi so komaj lovili sapo, ena od tekmovalk pa se je po napornem vzponu zgrudila na tla.

Tekmovalce  je namreč čakala prav posebna preizkušnja. Po napornih treningih pod vodstvom trenerjev Andreja in Valerije so morali združiti moč, vzdržljivost in ekipno taktiko. Pred njimi je bil 600 metrov dolg vzpon, po katerem so morali v obliki štafete vleči kar 25 kilogramov težko gumo. Vsak tekmovalec je moral opraviti svoj del poti, zadnji pa je moral breme spraviti na vrh in nato steči nazaj do vznožja klanca.

Slišati je bilo glasne krike

Že na začetku so veliko prednost ustvarili modri. Sara je bila občutno hitrejša od Stanke, prednost pa so njeni sotekmovalci uspešno ohranjali. Pri rdečih so se medtem začele težave. Nastji je zmanjkovalo sape, Stanka pa je težko sledila tempu. »Jaz sem v življenju pogledal nekaj grozljivk, ampak to, kot je zdaj, to je pa katastrofa,« je dogajanje komentiral eden od tekmovalcev. Posebej naporno je bilo za Nevo, ki je morala premagati enega najstrmejših delov poti. Kljub izčrpanosti ni odnehala. Ko je končno predala gumo Aleksu, je od utrujenosti padla na tla.

Dejan poskrbel za neverjeten preobrat

Še rezultat? Čeprav so modri sprva vodili, je potek tekmovanja spremenil Dejan. Z izjemno hitrim vzponom je nadoknadil zaostanek in prehitel Nevo. V zaključku sta se pomerila Denis in Aleks. Ob glasnem spodbujanju sotekmovalcev je bil hitrejši Denis, ki je rdeči ekipi priboril zmago in dva kilograma odbitka na naslednjem tehtanju. Toda zmaga ni prinesla popolnega zadovoljstva. Stanka je bila zaradi svojega nastopa močno razočarana in je priznala, da se v ekipi še vedno ne počuti povsem sprejeto.

Spremljajte Slovenske novice kot prednostni vir na Googlu

Več iz teme

tekmovanjeresničnostni šovživljenje na tehtniciNevatekmovalci
ZADNJE NOVICE
22:45
Novice  |  Karikatura
KARIKATURA

Globoke sanje ...

Sanje o 3D tehniki.
Branko Babič19. 10. 2026 | 22:45
22:25
Novice  |  Kolumne
NA KOŽO

Kolumna Gorazda Nejedlyja: (Ne)tržna taktična kultura

Že videni igralni modus operandi je prinesel bankrot.
Gorazd Nejedly19. 10. 2026 | 22:25
22:10
Novice  |  Slovenija
HIŠNA PREISKAVA

Policisti v Postojni zasegli zajetno količino konoplje: 45-letnika čaka kazenska ovadba (FOTO)

Zasegli so kar 192 svežih vej s cvetovi, posušene rastlinske delce in več zavojčkov s sumljivo snovjo.
19. 10. 2026 | 22:10
21:55
Bulvar  |  Domači trači
RESNIČNOSTNI ŠOV

Uf, kaj se je dogajalo v šovu Življenje na tehtnici: tekmovalci padali po tleh, slišali so se kriki

Ko je že kazalo, da je zmagovalec odločen, je sledil nepričakovan preobrat.
19. 10. 2026 | 21:55
21:00
Bulvar  |  Suzy
POSEBNA VLOGA

Darko Đurić navdihuje: drugim pomaga do samostojnosti (Suzy)

»Velika prednost je, da srečaš ljudi s podobno izkušnjo, ki te razumejo in ti pokažejo, kaj vse je mogoče,« pravi.
19. 10. 2026 | 21:00
20:50
Bulvar  |  Tuji trači
ŽALOSTNA VEST

Oboževalci v solzah! Zvezdnica priljubljene telenovele izgubila bitko z rakom

Žalostno vest je na spletu potrdil njen brat.
19. 10. 2026 | 20:50

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Logo
IZBRANO ZA VAS
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
NOVE PNEVMATIKE

Vaša vsakodnevna vožnja je lahko vredna 300 evrov

Pred zimo je pravi čas, da preverite pnevmatike, vozne navade in svojo pripravljenost na zahtevnejše razmere.
12. 10. 2026 | 08:46
Promo
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Kupujete nov avto? Morda je med temi Hyundaji tudi pravi za vas!

Od mestnega avtomobila do prostornega družinskega SUV: preverite, kateri Hyundai ustreza vašim potrebam in kaj prinaša kampanja Pametna izbira.
15. 10. 2026 | 13:14
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
AVTOMOBILIZEM

Strah pred prazno baterijo postaja zgodovina. Mercedes razkril, zakaj

Mercedes-Benz razreda C že več kot 40 let združuje eleganco, udobje in vozno dinamiko. Zdaj prvič v zgodovini prihaja tudi kot povsem električni avtomobil.
Promo Delo13. 10. 2026 | 08:56
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Poplave, požari, draginja: kdo bo plačal račun?

Evropska gospodinjstva imajo veliko prihrankov, podjetja pa za razvoj potrebujejo dolgoročni kapital. Ključno vprašanje je, kako učinkoviteje povezati oboje.
8. 10. 2026 | 09:18
Promo
Novice  |  Slovenija
TUJI TRGI

Na sejmih se predstavljajo kar skupaj

Sejmi niso le prostor, kjer se različna podjetja predstavljajo. Predvsem je njihov namen tkanje novih vezi, ki lahko podjetje povzdignejo v nove vrhove.
Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 09:13
Promo
Novice  |  Slovenija
USTVARJANJE

Znani ljubljanski grafitar spreminja podobo prestolnice

To nedeljo bo Ljubljana zaživela v znamenju tekaškega praznika.
16. 10. 2026 | 13:52
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
MENOPAVZA

Kako se pripraviti na neizogibno?

O svojih izkušnjah z menopavzo ženske govorijo vedno bolj odprto ter opozarjajo na dejstvo, da je to naraven del življenja, ki pa se ga ni treba niti sramovati niti bati.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 09:48
Promo
Lifestyle  |  Stil
HRANA

Recept za konec tedna: mousse iz prezrelih banan

Se tudi vam kdaj zgodi, da v kuhinji najdete prezrelo banano, nekaj rezin kruha ali osamljeno bučko, za katero ne veste, kaj bi z njo?
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:10
Novice  |  Slovenija
Sovoznik

Prvakinja ljubljanske drame: »Takšna dejanja bi danes morali prijaviti«

Podkast sovoznik: Pogovor s prvakinjo ljubljanske Drame v podkastu Sovoznik povezuje ustvarjalno svobodo, odnose v zaodrju in skrb za starejše.
Gregor Knafelc8. 10. 2026 | 16:18
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
ELEKTRIKA

Kdo so ljudje v ozadju največjega energetskega projekta v Sloveniji (video)

Slovenija se pripravlja na največji energetski projekt v svoji zgodovini, ki bi zaznamoval oskrbo z elektriko za več generacij. JEK 2 je v pripravljalni fazi, v kateri več kot 70 strokovnjakov preverja rešitve in pripravlja podlage, potrebne za odločitev o največji energetski naložbi v državi.
19. 10. 2026 | 09:41
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PRESENETLJIVO

50 evrov na mesec: izračun, ki vas bo presenetil

Bi radi začeli investirati? Tudi 30 ali 50 evrov na mesec je lahko začetek. Pri dolgoročnem vlaganju sta pomembna predvsem čas in vztrajnost.
15. 10. 2026 | 09:42
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Ko se kar naenkrat znajdete v temi ...

Ko na poslovni lokaciji odpove internet, ne izgine le dostop do spleta.
Promo Slovenske novice13. 10. 2026 | 11:54
PromoPhoto
Lifestyle  |  Izlet
TERME

Skrivnost pri sosedih, ki buri domišljijo že 2000 let

Kaj če bi bil največji luksuz na počitnicah preprosto – čas? Čas za sprostitev, za dobro hrano, za naravo in predvsem za trenutke, ko ni treba nikamor hiteti.
13. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Izlet
VARNOST

Največje presenečenje: zavore

Kaj je na Vranskem presenetilo celo najbolj izkušene voznike?
19. 10. 2026 | 11:26
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZDRAVJE

5 prehranskih navad za aktiven vsakdan

Pametna skrb za telo se ne začne pri čudežnem živilu, temveč pri majhnih prehranskih odločitvah, ki jih ponavljamo vsak dan.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
KAPLJICE

Le štiri kapljice: kaj se skriva v tej posebni mešanici?

September otrokom ne prinese le novih zvezkov, urnikov in učilnic. Z njim pride tudi cela vrsta trenutkov, ki jih doživijo prvič.
14. 10. 2026 | 10:55
PromoPhoto
Razno
INTERVJU

Pri 21 letih je sprejel odločitev, ki mu je spremenila življenje (video)

Kot dijak je prišel na prakso, danes pa je del ekipe, ki skrbi, da sodobna proizvodnja teče brez zastojev.
Promo Delo16. 10. 2026 | 12:48
Promo
Novice  |  Slovenija
PREGLED

Andrejeva zgodba: en zob, račun za 1900 evrov

Težave z zobmi lahko napredujejo, še preden začutite bolečino. Z rednimi pregledi lahko zmanjšate tveganje za zahtevnejše zdravljenje.
19. 10. 2026 | 09:44
Promo
Novice  |  Slovenija
DOBROVITA

Slovensko podjetje, od katerega bi se lahko učili tudi veliki

Podjetje, ki je pred tremi desetletji nastalo zato, da bi delo dobili ljudje, ki jih je trg dela spregledal, danes zaposluje več kot 200 ljudi. Toda zgodba Dobrovite odpira še precej širše vprašanje: ali smo organizacijo dela desetletja prilagajali podjetjem, ko bi jo morali veliko bolj prilagajati človeku?
12. 10. 2026 | 13:00
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
KAKOVOST

V slovenskem laboratoriju namenoma zanetili požar

Koliko tresljajev prenese baterija električnega kolesa in kaj se zgodi, če zagori? V preizkusnem laboratoriju SIQ, Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje, namenoma povzročijo tudi okvare, ki si jih doma ne želimo.
8. 10. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
PRIHODNOST

Slovenija nima lastnih skladišč plina. Kako varna je njena oskrba?

Slovenski prenosni sistem plina povezuje gospodarstvo z Evropo. Plinovodi ga razvijajo za zanesljivo oskrbo, večjo odpornost in nove vire energije.
Promo Slovenske novice, Promo Slovenske novice19. 10. 2026 | 14:14
PromoPhoto
Razno
NOVOSTI

Velika sprememba za slovenska podjetja

Slovenska podjetja lahko pri zahtevnih tehnoloških projektih računajo tudi na znanje in izkušnje mednarodne skupine, ki povezuje sedem evropskih trgov.
19. 10. 2026 | 09:10
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAPOSLOVANJE

Napisali že več kot dva milijona življenjepisov

Ko se prijavljaš na delovno mesto, je življenjepis prvi dokument, s katerim se predstaviš delodajalcu, pogosto pa mu priložiš še spremno pismo.
16. 10. 2026 | 09:07
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
OKUSNO

Kuharski mojster je lahko vsak, ki pozna to skrivnost.

Posoda, v kateri pripravljamo hrano, ima izjemno veliko vlogo pri tem, kako uspešni smo lahko pri kuharskih podvigih, pomembna pa je tudi prezentacija.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 10:02
Promo
Novice  |  Slovenija
KULTURNO IN ZABAVNO

Preverite, kdo prihaja v prestolnico!

Ljubljana bo februarja živela v znamenju vrhunske simfonične in komorne glasbe. Med 10. in 15. februarjem 2027 bo Zimski festival zaznamoval svojo 10. izvedbo.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 08:53
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
UŽITEK

Odličen okus in precej nenavadne sestavine

VEGSI prinaša fermentirane rastlinske izdelke na osnovi boba in namaze na osnovi sončničnih beljakovin, certificirane z mednarodno priznano oznako V-Label.
Promo Slovenske novice14. 10. 2026 | 11:26
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
ŠTUDIJA

Vsak dan so uživali isto snov. Po šestih tednih so opazili razliko

Ni pomembno samo, ali zbolimo, ampak tudi, kako okrevamo.
13. 10. 2026 | 08:43
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
BOGATE NAGRADE ZA NAJBOLJŠE

Od gob do umetne inteligence: podjetja, ki iz trajnosti ustvarjajo odličen posel

Zavarovalnica Generali je razglasila zmagovalce natečaja SME EnterPRIZE 2026 – za najboljše trajnostne prakse mikro ter malih in srednje velikih podjetij.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 12:47
Promo
Novice  |  Slovenija
ZAŠČITA

Te nevarnosti se verjetno niti ne zavedate

Nevarnost ustavimo že pred vhodom, pomembno pa je tudi, kaj se dogaja na sami napravi.
16. 10. 2026 | 12:55
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
SKUPNOST ZA PODJETNICE

Zakaj nekatere ženske uspejo, druge pa ostajajo v ozadju?

Dobra mreža ni zbirka vizitk, ampak skupnost ljudi, ki se poznajo dovolj dobro, da si z zaupanjem odpirajo vrata do novih poslov.
Promo Slovenske novice9. 10. 2026 | 13:09
Promo
Novice  |  Slovenija
UVRŠČENI V 1 ODSTOTEK

Zakaj je Gorenje spet poželo priznanje?

Podjetje Gorenje gospodinjski aparati, ki je del skupine Hisense Europe, je že drugo leto zapored prejelo najvišje platinasto priznanje EcoVadis.
Promo Slovenske novice15. 10. 2026 | 11:05
Novice  |  Slovenija
ORODJE

Končno dobra novica: 80 % manj birokracije

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice16. 10. 2026 | 09:16
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki