Uf, kaj se je dogajalo v šovu Življenje na tehtnici: tekmovalci padali po tleh, slišali so se kriki

Če spremljate šov Življenje na tehtnici potem veste, da so se tekmovalci spopadli z enim najzahtevnejših izzivov doslej. Visoke temperature, strm klanec in težko breme so poskrbeli za napeto dogajanje. Nekaterim je zmanjkovalo moči, drugi so komaj lovili sapo, ena od tekmovalk pa se je po napornem vzponu zgrudila na tla.

Tekmovalce je namreč čakala prav posebna preizkušnja. Po napornih treningih pod vodstvom trenerjev Andreja in Valerije so morali združiti moč, vzdržljivost in ekipno taktiko. Pred njimi je bil 600 metrov dolg vzpon, po katerem so morali v obliki štafete vleči kar 25 kilogramov težko gumo. Vsak tekmovalec je moral opraviti svoj del poti, zadnji pa je moral breme spraviti na vrh in nato steči nazaj do vznožja klanca.

Slišati je bilo glasne krike

Že na začetku so veliko prednost ustvarili modri. Sara je bila občutno hitrejša od Stanke, prednost pa so njeni sotekmovalci uspešno ohranjali. Pri rdečih so se medtem začele težave. Nastji je zmanjkovalo sape, Stanka pa je težko sledila tempu. »Jaz sem v življenju pogledal nekaj grozljivk, ampak to, kot je zdaj, to je pa katastrofa,« je dogajanje komentiral eden od tekmovalcev. Posebej naporno je bilo za Nevo, ki je morala premagati enega najstrmejših delov poti. Kljub izčrpanosti ni odnehala. Ko je končno predala gumo Aleksu, je od utrujenosti padla na tla.

Dejan poskrbel za neverjeten preobrat

Še rezultat? Čeprav so modri sprva vodili, je potek tekmovanja spremenil Dejan. Z izjemno hitrim vzponom je nadoknadil zaostanek in prehitel Nevo. V zaključku sta se pomerila Denis in Aleks. Ob glasnem spodbujanju sotekmovalcev je bil hitrejši Denis, ki je rdeči ekipi priboril zmago in dva kilograma odbitka na naslednjem tehtanju. Toda zmaga ni prinesla popolnega zadovoljstva. Stanka je bila zaradi svojega nastopa močno razočarana in je priznala, da se v ekipi še vedno ne počuti povsem sprejeto.