Uf, poglejte, koliko denarja so zbrali v dobrodelni akciji Dežela junakov, Cene Prevc povsem ganjen (VIDEO)

Letošnja dobrodelna akcija Dežela junakov, v kateri je Cene Prevc deset dni potoval po Sloveniji in zbiral sredstva za počitnice otrok iz socialno šibkejših družin, se je danes zaključila. Rezultat pa je naravnost fantastičen. Na letošnji so zbrali kar 1.379.263,12 evra. Ta znesek bo polepšal počitnice marsikateremu otroku, ki jih bo lahko doživel tako, kot bi jih moral vsak.

Kulisa na današnji razglasitvi zneska je bila fantastična. Med drugim je prišlo veliko otrok in ekipa Radia 1. Cene je bil na razglasitvi vidno ganjen. »Želim, da otroci pridejo sem, na Debeli rtič, kamorkoli drugam, kamor že ta akcija uspe peljati otroke in da gredo domov z eno iskrico in verjetjem, da to, kar imajo doma, da lahko oni spremenijo in da tudi sebi spremenijo svet,« je povedal Cene, ki je med govorom dobil tudi solzne oči.

Oglasil se je Dončić

Letos se je akcija začela v Železnikih. Gre za kraj, ki je zelo poznan po družini Prevc. Med letošnjim kolesarjenjem v dobrodelni akciji se je zgodil tudi zanimiv trenutek, ki ga Cene ni pričakoval. Na kolesu ga je presenetil nihče drug kot Luka Dončić. Med akcijo so tudi kvadrocikel, s katerim je Cene kolesaril, spravili tudi na vrh planiške velikanke. Cene sicer letos prvič sodeluje v tej dobrodelni akciji. Pred tem je vodilno vlogo v njej imel radijski voditelj Miha Deželak.