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Uf, poglejte, s kakšno lepotico se je na trening pripeljal Luka Dončić (VIDEO)

Na trening se je pripeljal v prestižnem avtomobilu bugatti W16 mistral roadster.
Luka Dončić že komaj čaka začetek nove sezone. FOTO: Ethan Miller Getty Images Via Afp
Luka Dončić že komaj čaka začetek nove sezone. FOTO: Ethan Miller Getty Images Via Afp
B. K. P.
 17. 10. 2026 | 09:21
2:31
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Nobena skrivnost ni, da je Luka Dončić velik ljubitelj avtomobilov. V svoji zbirki ima kar nekaj prestižnih in pregrešno dragih modelov, ki pa jih ne skriva le v garaži, ampak se z njimi rade volje prevaža naokoli. Njegovi kolegi iz Los Angeles Lakers so ga tako posneli, ko se je na trening pripeljal kar z več milijonov vredno lepotico s podpisom Bugatti. Gre za bugatti W16 mistral roadster, ki doseže hitrost kar nepredstavljivih 450 kilometrov na uro, in to celo z odrto streho. Po tem, ko je ta rekord pred dvema letoma na testnem poligonu postavil britanski dirkač Andy Wallace, je Bugatti omenjeni avto razglasil za najhitrejši serijski avtomobil z odprto streho na svetu.  

Izdelali so jih izredno malo, Dončić je tako eden izmed komaj 99 ljudi na svetu, ki se lahko pohvalijo, da imajo v garaži bugattija W16 mistral roadster. Vse pa najbrž zanima še cena te lepotice. Pet milijonov evrov plus davek. Nič posebnega za vrhunskega športnika, kot je Luka Dončić.

Košarkarski zvezdnik naj bi sicer imel v Sloveniji in Združenih državah Amerike skupno kar 15 vozil, med njimi so prestižni mercedes-AMG G63 brabus 800, porsche 911 turbo S, porsche panamera E-hybrid, audi A7 in lamborghini urus. V njegovi zbirki naj bi bila tudi ameriška klasika, ford bronco iz leta 1967, ter nenavadni apocalypse hellfire, robustna šestkolesna pošast, ki na cesti zagotovo ne ostane neopažena. Posebno mesto med njegovimi avtomobili ima brabus rocket 1000, ki ga je Dončić v preteklosti izpostavil kot enega svojih najljubših, pod pokrovom pa skriva kar tisoč konjskih moči. Brabusova raketa je tudi izjemno redka, še bolj kot bugatti, s katerim se je pred dnevi pripeljal na trening. Izdelali naj bi namreč le približno 25 primerkov.

V Dončićevi avtomobilski zbirki lahko najdemo tudi švedski koenigsegg regera, katerega vrednost naj bi znašala približno 1,67 milijona evrov, pa ferrari 812 superfast, starodobni chevrolet camaro iz leta 1968, porsche panamera 4 in električni hiperavtomobil rimac nevera, s katerim je med lanskim obiskom domovine naredil kar nekaj krogov po Ljubljani.

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