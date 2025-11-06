Uf, ste videli, kakšen lapsus se je pripetil županu med večerno oddajo? (VIDEO)

V torkovi oddaji 24ur zvečer je gostoval ribniški župan Samo Pogorelc. Med drugim je izpostavil, da sta med Romi vrednoti postali hiter zaslužek in izigravanje zakonodaje.

»S Komunale Ribnica sem prejel sliko, kako je Rom prišel na delo v splošno korist. To so po navadi ljudje, ki nimajo denarja. Pripeljal pa se je s porshe-maseratijem,« je dejal in poskrbel za smeh med gledalci. Brez dvoma pa so vsi razumeli, da je želel poudariti, da je šlo za luksuzni avtomobil.

Po družbenih omrežjih je zaokrožil tudi video (počakajte nekaj trenutkov, da se naloži):