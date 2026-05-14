Uff, kakšen padec! Slovenskega pevca med nastopom razkrečilo (VIDEO)

Slovenski pevec David Amaro že nekaj tednov požira slovensko in hrvaško občinstvo s svojim nastopom v hrvaški različici priljubljenega šova Tvoje lice zvuči poznato (poznanega tudi kot Znan obraz ima svoj glas). V zadnjih epizodah je Amaro briljiral v zahtevnih preobrazbah, ki so tekmovalce spravljale v kar precejšnje izzive, vendar je prav njegov nastop prepričal mnoge.

V eni izmed zadnjih epizod je imel David nalogo, da se prelevi v priljubljenega hrvaškega pevca Luko Nižetića, in to nalogo je izpolnil več kot odlično. A to ni bilo vse, saj že v napovedniku za novo epizodo gledalce čaka še bolj nepričakovan preobrat. David bo tokrat poskušal imitirati legendarno Lepa Breno, a kot je že običajno v svetu zabave, nič ni tako preprosto, kot se zdi.

Padel, a ostal na nogah

Med nastopom kot Lepa Brena, oblečen v kratko krilo in visoke pete, je Amaro doživel nepričakovan zaplet. V trenutku, ko je pričakovano stopil v korake priljubljene pevske dive, je izgubil ravnotežje in padel – a to ni ustavilo njegovega nastopa. Z nasmehom na obrazu in brez zadržkov se je hitro pobral in nadaljeval, kot da se ni nič zgodilo. Komentarji komisije so bili polni presenečenja, saj je njegov padec, kljub začetni zadregi, le še povečal impresijo, ki jo je naredil na občinstvo.

Kako se je nastop dejansko končal, pa bo znano šele v nedeljo, ko bo predvajana nova epizoda. A že zdaj je jasno, da je Amaro kljub nepričakovanim zapletom še enkrat dokazal svojo karizmo in sposobnost, da se vedno znajde, ne glede na situacijo.

Dvignil je nogo in ...FOTO: Instagram

...pristal na zadnji plati. FOTO: Instagram

Življenje v Zagrebu in trdo delo

David Amaro že več mesecev živi v Zagrebu, kjer se je popolnoma posvetil hrvaški različici oddaje. Kot priznava, je vsakdan v celoti podrejen intenzivnim vajam, pripravam in preobrazbam, ki jih šov zahteva. »To je zares naporen projekt,« je dejal Amaro. »Za vsak nastop se moram popolnoma posvetiti vlogi, kar zahteva veliko truda in časa. Vendar je to tudi moja strast, in to mi daje energijo, da grem naprej.« David je s svojim nastopom v šovu dokazal, da je več kot le pevec – je pravi umetnik, ki se zna preobraziti in poskrbeti, da ga občinstvo ne pozabi. Njegova odločnost, da se sooči z izzivi, in sposobnost, da zlahka preide iz ene vlogo v drugo, mu zagotavljata uspeh v tekmovanju. Kakšen bo njegov naslednji korak, bomo videli že kmalu. Do takrat pa bo ostal v središču pozornosti in zagotovo navdušil še mnoge!