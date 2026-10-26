Umek za 50. rojstni dan združil tehno, rokenrol, narodnozabavno in klasiko

ZDRUŽIL NEZDRUŽLJIVO

Legendarni didžej je abrahama proslavil z edinstvenim glasbenim spektaklom, na katerem je združil skoraj 70 nastopajočih in največja imena slovenske glasbene scene

Legendarni slovenski didžej in producent Uroš Umek je ob svojem 50. rojstnem dnevu pripravil glasbeni spektakel, kakršnega Slovenija še ni doživela. Ljubljansko Gospodarsko razstavišče je v petek gostilo projekt Umek 5.0 – (Ne)združljivo, na katerem je moči združilo skoraj 70 glasbenikov, pevcev in plesalcev. Občinstvo je uživalo v 90-minutnem koncertu, ki je elektronsko glasbo prepletel z rockom, narodnozabavnimi melodijami, opero in klasično glasbo. Umek, ki že desetletja velja za enega najprepoznavnejših obrazov svetovne tehno scene, je želel ustvariti nekaj povsem drugačnega. Po lanskem ...