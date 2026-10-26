Umek za 50. rojstni dan združil tehno, rokenrol, narodnozabavno in klasiko

Legendarni didžej je abrahama proslavil z edinstvenim glasbenim spektaklom, na katerem je združil skoraj 70 nastopajočih in največja imena slovenske glasbene scene
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Petdeset let je proslavil pred množico navdušenih oboževalcev. FOTOGRAFIJE: ŽIGA INTIHAR
Legendarni slovenski didžej in producent Uroš Umek je ob svojem 50. rojstnem dnevu pripravil glasbeni spektakel, kakršnega Slovenija še ni doživela. Ljubljansko Gospodarsko razstavišče je v petek gostilo projekt Umek 5.0 – (Ne)združljivo, na katerem je moči združilo skoraj 70 glasbenikov, pevcev in plesalcev. Občinstvo je uživalo v 90-minutnem koncertu, ki je elektronsko glasbo prepletel z rockom, narodnozabavnimi melodijami, opero in klasično glasbo.
Umek, ki že desetletja velja za enega najprepoznavnejših obrazov svetovne tehno scene, je želel ustvariti nekaj povsem drugačnega. Po lanskem ...