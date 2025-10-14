Umrl je legendarni slovenski humorist

Slovensko sceno je pretresla žalostna novica. V 80. letu je umrl Franc Šeligo, dolgoletni član skupine Klapovühi in ustvarjalec lika babice Trezike.

Novico o njegovi smrti so na družbenih omrežjih delili člani skupine Klapovühi, ki so se od njega poslovili z ganljivimi besedami:

»Z globoko žalostjo sporočamo, da se je od nas poslovil naš dragi prijatelj, sodelavec in humorist Šeligo Franc, ki je s svojim nepozabnim likom babice Trezike znal nasmejati prav vsakega.

Franc je bil več kot le del naše glasbene skupine – bil je duša mnogih nastopov, videospotov in nepozabnih trenutkov, ki smo jih skupaj delili na koncertu, na odru in za njim,. S svojim iskrenim humorjem, toplino in neponovljivo energijo je puščal sledi v srcih vseh, ki so ga poznali.

Njegov odhod je za nas velika izguba. A spomin nanj bo živel naprej – v pesmih, smehu in vseh zgodbah, ki jih je s Treziko zapisal med ljudi.

Hvala, Franc, za vse.

Nikoli te ne bomo pozabili.

Tvoja glasbena družina Klapovühi in celotno društvo GTD

Vsem domačim,pa iskreno sožalje«.

Pogreb legendarnega humorista z mašo zadušnico bo v četrtek ob 15. uri na pokopališču v Negovi.