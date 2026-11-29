V 86. letu starosti je umrl pevec in soustanovitelj legendarne ameriške skupine Beach Boys Mike Love, so v soboto poročali ameriški mediji.

Njegova predstavnica za stike z javnostmi Katie Altman je v soboto v izjavi sporočila, da je Love umrl v krogu družine, je poročala ameriška televizija NBC News. Kraj in vzrok smrti za zdaj nista znana. »Kot ameriška kulturna ikona bo ostal v spominu zaradi svojega edinstvenega talenta in navdiha generacijam glasbenikov. Slavimo njegov izjemen prispevek k ameriški glasbi ter veselje, ki ga je občutil ob nastopanju za svoje ljubljene oboževalce,« je dodala Altman.

Love se je rodil 15. marca 1941 v soseski Baldwin Hills v Los Angelesu. Leta 1961 je skupaj s svojimi bratranci Brianom, Carlom in Dennisom Wilsonom ter prijateljem Alom Jardineom soustanovil skupino Beach Boys. Love je po poročanju spletnega portala Variety skupaj z Brianom Wilsonom napisal številne glasbene uspešnice skupine, kot so California Girls, Good Vibrations in Fun, Fun, Fun.