Upokojenka Rina ganila Slovenijo: drhtela je v objemu hrvaškemu mega zvezdnika Jakova (VIDEO)

Včasih za srečo ni treba veliko. Le dobra volja, nekaj poguma in priložnost, da človek tudi v poznejših letih znova začuti utrip velikega dogodka. Prav to se je zgodilo včeraj zvečer, ko so v okviru projekta Prijazno življenje štiri stanovalce DSO Bežigrad odpeljali na koncert v ljubljanske Stožice. Koncertnega večera so se udeležili 88-letni Ana in Marinka, 85-letna Rina ter 84-letni Hazim. V dvorani jih je pričakala prava koncertna poslastica: vrhunska produkcija, mogočni svetlobni učinki in posebno vzdušje, kakršno lahko ustvari le velika glasbena zgodba.

Večer, ki je prebudil iskrice v očeh

Stanovalci so dogajanje spremljali z navdušenjem. Stožice so zaživele v glasbi, lučeh in aplavzu, njih pa je najbolj prevzel glavni zvezdnik večera – Jakov Jozinović. Občinstvo je osvojil z izjemnim vokalom, karizmo, toplino in iskrenostjo.

Ni šlo le za koncert. Šlo je za doživetje. Za trenutek, ko leta niso pomembna. Ko človek znova sedi med množico, sliši prve akorde, začuti energijo dvorane in se prepusti večeru. Projekt Prijazno življenje spodbuja socialno aktivacijo starejših in ustvarjanje posebnih doživetij tudi v poznejšem življenjskem obdobju. Njegovo sporočilo je jasno: starost ne sme pomeniti umika iz življenja, temveč novo priložnost za srečanja, radost in nepozabne trenutke. Tokrat so organizatorji dokazali, da lahko že en večer pusti globok pečat. Ana, Marinka, Rina in Hazim so v Stožicah doživeli nekaj, kar presega običajen izhod. Doživeli so glasbo, množico, spektakel in občutek, da so del nečesa velikega.

FOTO: Prijazno življenje

Starost ni ovira za veselje

Takšni večeri opominjajo, kako pomembno je starejšim omogočiti stik z dogajanjem, kulturo in ljudmi. Ne le zaradi zabave, temveč zaradi dostojanstva, občutka vključenosti in tiste tihe sreče, ki jo prinese lepo doživetje. Koncert v Stožicah je bil zato več kot glasbeni dogodek. Bil je dokaz, da se lahko nepozabni spomini ustvarjajo v vseh življenjskih obdobjih. Tudi pri 84, 85 ali 88 letih.