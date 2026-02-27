Uroš Fürst spet zaljubljen, ujela ga je mnogo mlajša gledališčnica

Igralec Uroš Fürst in mlada dramaturginja Nejka Jevšek sta si na dogodku izmenjala nekaj nežnosti, s čimer sta javno potrdila govorice, ki so med gledališčniki krožile že nekaj časa - srečno sta zaljubljena.

Novico o njuni zvezi je prva izpostavila revija Lady, a v kulturnih krogih ni bila posebno presenečenje. Da je dolgoletni član ansambla SNG Drama Ljubljana znova našel srečo v ljubezni, je bilo med kolegi znano že nekaj časa. Iskra naj bi seveda preskočila prav v gledališkem okolju. Jevškova, ki je od 51-letnega igralca precej mlajša, ni dejavna le kot dramaturginja. Uveljavlja se tudi kot pesnica in pisateljica, obenem pa zaključuje študij dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo.

Fürstovo zasebno življenje je bilo v preteklosti že večkrat pod drobnogledom. Dolga leta je bil partner producentke Lije Pogačnik, s katero ima sina Vala in hčer Milo – oba pravtako kot starša stopata po igralskih stopinjah. Po koncu te zveze je bil v razmerju s prav tako kar nekaj let mlajšo igralko Sašo Pavlin Stošić.