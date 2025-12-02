Urška Bačovnik Janša: V zadnjem letu se tudi sama borim z nevarno in težko ozdravljivo okužbo

V najnovejši številki revije Onaplus je izšel obsežen intervju, ki ga je z Urško Bačovnik Janša, soprogo prvaka SDS Janezom Janša, opravila urednica Sabina Obolnar. Kot zapiše Obolnarjeva, sta se srečali po dolgem času: »Z Urško Bačovnik Janša sva se ponovno dobili po nekaj letih. Morda je preteklo že desetletje, kdo bi vedel, ko čas vendarle tako nezadržno beži.«

V pogovoru, ki ga lahko preberete na spletu ali v tiskani izdaji, Bačovnik Janša razgrne tudi svojo osebno zdravstveno preizkušnjo: »V zadnjem letu se tudi sama borim z nevarno in težko ozdravljivo okužbo očesa, ki sem jo dobila med svojim delom, zato sem še posebno hvaležna za zdravje.«

Urška Bačovnik Janša. FOTO: Leon Vidic, Delo

Odpira tudi temo, ki jo še vedno močno boli, boj njenega očeta z rakom. »Ko moraš kot zdravnik ostati nemočen v boju z boleznijo pri svojem najbližjem in tudi skrbeti za mnoge akutne zaplete, si želiš, da bi prej izbral drug poklic. To je bilo edinkrat, ko mi je bilo res žal, da sem zdravnica.«

V intervjuju med drugim pove, da je vsak dan posebej hvaležna za svojo družino in otroka, ki jo pogosto razveselita in nasmejita. »Fanta sta v letih, ko sta prav zabavna in nama velikokrat na duhovit način nastavita ogledalo,« pravi. Prepriča pa tudi anekdota o njunem doživljanju javne vloge očeta: »Vesela sem, da sta sposobna razmišljati tudi drugače. Zanimata se tudi za svet okoli sebe in sta dovzetna za očetovo vlogo v javnosti. Pred kakšnim letom sta ga vprašala, kdaj bo šel delat v McDonald's, kot je to storil takrat še bodoči ameriški predsednik v volilni kampanji. Njima se je to zdelo super.«

