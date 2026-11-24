Soproga predsednika vlade Urška Bačovnik Janša je na družbenem omrežju X namenila nekaj lepih besed Viktorju Knavsu, očetu ameriške prve dame Melanie Trump. »Vse najboljše, gospod Viktor Knavs! Naj vam življenje še naprej podarja zdravje, vedrino in veliko razlogov za nasmeh. Predvsem pa naj vas vedno obdajata ljubezen in bližina vaših najdražjih,« je zapisala.

Ob čestitkah se je pojavilo vprašanje, ali Viktor Knavs sploh praznuje rojstni dan novembra. Nekateri tuji mediji namreč navajajo, da se je rodil 24. marca 1944 v Radečah. A ko smo pobrskali po arhivu Slovenskih novic, smo naleteli na zanimiv podatek. Že leta 2016 smo poročali, da se je Melaniin oče rodil 23. novembra 1941. Če ta podatek drži, je Viktor v ponedeljek res dopolnil 85 let, Urška Bačovnik Janša pa mu je čestitala na pravi dan.

V ponedeljek, 23. novembra, so se na družbenih omrežjih pojavile čestitke ob njegovem 85. rojstnem dnevu. Med drugim mu je voščil uporabnik družbenega omrežja X, ki pod imenom Commentary only Melania objavlja vsebine o ameriški prvi dami. Lepe želje so mu namenili tudi drugi uporabniki, nekateri celo v verzih. Nekateri drugi so Knavsu voščili pred pol leta, na 24. marec.

Ker nam datuma rojstva ni uspelo preveriti na podlagi uradnega dokumenta, ne moremo z gotovostjo trditi, kateri od podatkov je pravilen.

Z vnukom Barronom ga povezuje tudi slovenski jezik

Viktor Knavs je nekoč delal kot šofer, pozneje pa se je ukvarjal s prodajo avtomobilov. S pokojno soprogo Amalijo Knavs, ki je delala v tekstilni industriji, sta v Sevnici vzgajala hčerki Ines in Melanijo. Avgusta 2018 sta postala ameriška državljana. Januarja 2024 je Viktor izgubil svojo dolgoletno življenjsko sopotnico Amalijo, ki je umrla v starosti 78 let. Še vedno pa ga lahko vidimo ob pomembnih družinskih dogodkih. Maja 2024 se je udeležil zaključka srednješolskega izobraževanja vnuka Barrona Trumpa, januarja 2025 pa tudi druge predsedniške inavguracije svojega zeta Donalda Trumpa. Z vnukom ga povezuje tudi slovenski jezik. Melania je leta 2016 v intervjuju za ameriško revijo GQ razkrila, da Barron tekoče govori slovensko in se v materinem jeziku sporazumeva tudi s starima staršema.