Urška Bačovnik Janša v New Yorku stopila v ospredje, sodelovala pri posebnem dogodku (FOTO)

Medtem ko je Janez Janša v New Yorku vodil slovensko delegacijo na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov, je imela svojo agendo tudi njegova soproga Urška Bačovnik Janša. Vlada Republike Slovenije je danes na Instagramu objavila fotografije z dogodka, na katerem je Urška Bačovnik Janša sodelovala skupaj z ukrajinsko prvo damo Oleno Zelensko. Kot so zapisali, je bila slovenska premierjeva soproga sogostiteljica dogodka, ki ga je ob robu zasedanja OZN organizirala prav Zelenska.

Dogodek je bil del programa, ki je v New Yorku ob zasedanju Generalne skupščine povezal prve dame voditeljev držav. V ospredju so bila vprašanja stabilnosti v času negotovosti, pomemben del razprav pa so bile tudi teme, povezane z zdravjem in družbo. Urška Bačovnik Janša je sodelovala na vrhu prvih dam in gospodov o iskanju stabilnosti v negotovih časih, ki ga je pripravila Olena Zelenska. Srečanje je potekalo ob robu Generalne skupščine OZN, kjer so se v New Yorku v teh dneh zbrali številni svetovni voditelji in njihove delegacije. Za Urško Bačovnik Janša je bil to eden od več dogodkov, ki se jih je udeležila v okviru svojega newyorškega programa. Sodelovala je tudi na dogodku, posvečenem inovacijam v globalnem zdravstvu, poroča Slovenska tiskovna agencija. Njeno sodelovanje je tako preseglo zgolj spremljanje moža na diplomatskih dogodkih. V ospredju njenega programa so bile teme, povezane z zdravjem, stabilnostjo in širšimi družbenimi vprašanji.

Poseben dogodek ob robu OZN

Srečanje z Oleno Zelensko je bilo eden od dogodkov, ki so potekali vzporedno z uradnim programom 81. zasedanja Generalne skupščine OZN. Zelenska je v zadnjih letih svoje javno delovanje usmerjala tudi v vprašanja zdravstva, duševnega zdravja, položaja otrok in družin ter posledic vojne v Ukrajini. Prav zato so bila ta področja pomemben del dogodkov, ki jih je pripravila v New Yorku. Urška Bačovnik Janša je bila v okviru enega od teh dogodkov tudi sogostiteljica, kar je slovenska vlada izpostavila v objavi na družbenem omrežju Instagram.

Fotografije z dogodka so tako pokazale Urško Bačovnik Janša v družbi Olene Zelenske in drugih udeleženk, ki so se v New Yorku zbrale ob robu velikega diplomatskega dogajanja.

Urška iz dvorane spremljala nagovor svojega moža

Medtem ko je Janez Janša v okviru zasedanja OZN govoril o mednarodnih političnih vprašanjih in podpori Ukrajini, je njegov nagovor na 81. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov iz dvorane spremljala tudi njegova soproga Urška Bačovnik Janša. Urška Bačovnik Janša je svojega moža v New Yorku spremljala tudi na tradicionalnem sprejemu za vodje delegacij, ki sta ga pripravila ameriški predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump. Tam sta se srečala tudi z gostiteljema sprejema. Janez Janša je pozneje razkril, da je Trumpa ob tej priložnosti povabil na obisk v Slovenijo.

A njen obisk New Yorka ni bil namenjen zgolj spremljanju premierjevega programa. Urška Bačovnik Janša je imela ob robu največjega diplomatskega srečanja na svetu tudi svoje obveznosti. Udeleževala se je dogodkov, posvečenih zdravju, stabilnosti in družbenim vprašanjem, ter se srečevala z drugimi prvimi damami. Med drugim je sodelovala na vrhu prvih dam in gospodov, ki ga je pripravila ukrajinska prva dama Olena Zelenska, ter bila sogostiteljica posebnega dogodka ob robu zasedanja OZN.