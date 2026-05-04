Urška Gros iskreno o ustvarjanju na platformi za odrasle: »Mene je tega tako sram, ni to dobro« (VIDEO)

Urška Gros, ki jo je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je pozornost pritegnila tudi zaradi razmerja z Žanom in nosečnosti, je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi dogajanja pred kamerami, temveč zaradi odkritega pogovora o svoji odločitvi za ustvarjanje vsebin na platformi za odrasle OnlyFans.

V videoposnetku, ki je zaokrožil na spletu, je spregovorila o razlogih, ki so jo pripeljali do takšne odločitve, in o posledicah, s katerimi se sooča. Poudarila je, da jo je izkušnja močno zaznamovala, predvsem na osebni ravni. »Psihično te to ful uniči,« je dejala in dodala, da je bil sprva pomemben dejavnik predvsem finančni vidik.

Na koncu slej ko prej spoznaš, da ima tvoje telo malo večjo vrednost.

Kot je pojasnila, ji je tak način zaslužka omogočil določeno finančno stabilnost, med drugim tudi vlaganje v dom. Kljub temu pa opozarja, da realnost pogosto ne ustreza predstavam javnosti o visokih zaslužkih. Po njenih besedah so pričakovanja o velikih prihodkih pogosto pretirana, saj naj bi bile dejanske razmere precej drugačne.

Posebej je izpostavila vpliv javne izpostavljenosti. Kot pravi, jo je najbolj prizadelo, da je njena odločitev postala javna in da je dosegla tudi njene bližnje. »Najbolj me je ubilo to, da je šlo vse v javnost in da to pride do tvojih,« je povedala in priznala, da jo je bilo zaradi tega sram. Po njenem mnenju so posameznice pogosto pod vplivom obljub o hitrem zaslužku, pri čemer pa se ne zavedajo vseh posledic. »Vsak menedžer te bo prepričal, da je tukaj denar,« je dejala in dodala, da se šele kasneje pokaže, da ima takšna pot tudi svojo ceno.