Urška Gros iskreno o ustvarjanju na platformi za odrasle: »Mene je tega tako sram, ni to dobro« (VIDEO)

Urška Gros, ki jo je širša javnost spoznala v resničnostnem šovu Kmetija, kjer je pozornost pritegnila tudi zaradi razmerja z Žanom in nosečnosti, je znova v središču pozornosti. Tokrat ne zaradi dogajanja pred kamerami, temveč zaradi odkritega pogovora o svoji odločitvi za ustvarjanje vsebin na platformi za odrasle OnlyFans.
V videoposnetku, ki je zaokrožil na spletu, je spregovorila o razlogih, ki so jo pripeljali do takšne odločitve, in o posledicah, s katerimi se sooča. Poudarila je, da jo je izkušnja močno zaznamovala, predvsem na osebni ravni. »Psihično te to ful uniči,« je dejala in dodala, da je bil sprva pomemben dejavnik predvsem finančni vidik.
Na koncu slej ko prej spoznaš, da ima tvoje telo malo večjo vrednost.
Kot je pojasnila, ji je tak način zaslužka omogočil določeno finančno stabilnost, med drugim tudi vlaganje v dom. Kljub temu pa opozarja, da realnost pogosto ne ustreza predstavam javnosti o visokih zaslužkih. Po njenih besedah so pričakovanja o velikih prihodkih pogosto pretirana, saj naj bi bile dejanske razmere precej drugačne.