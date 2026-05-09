Urška Gros je noseča: »Življenje največje blagoslove prinese po najtežjih bitkah« (FOTO in VIDEO)

Urška Gros, ki so jo gledalci spremljali v šovu Kmetija, kjer je odkrito govorila o svojih ljubezenskih razočaranjih, težkih odločitvah in življenjskih preizkušnjah, je svoje sledilce razveselila z novico, da znova pričakuje otroka.

Novico je razkrila z videoposnetkom, ob katerem ni skrivala čustev. Po mesecih ugibanj in številnih komentarjih o njenem zasebnem življenju je jasno pokazala, da je v njenem življenju nastopilo novo, precej bolj mirno obdobje. »Če sem se v zadnjih letih kaj naučila, je to, da življenje največje blagoslove pogosto prinese ravno po najtežjih bitkah,« je zapisala ob objavi, ki je hitro sprožila val čestitk in lepih želja.

Urška je v nadaljevanju priznala, da jo je v zadnjih letih spremljalo veliko obsojanja, govoric in vprašanj ljudi, ki niso poznali njene resnice. Medtem ko so drugi ustvarjali zgodbe o njenem življenju, pa je sama pod srcem nosila nekaj precej pomembnejšega. »In kljub vsemu sem še vedno tukaj. Hvaležna. Mehka. In srečna,« je zapisala.

Ljubezen je našla tam, kjer je najmanj pričakovala

Njena ljubezenska zgodba je v zadnjem letu doživela precej preobratov. Po koncu Kmetije je odkrito priznala, da se z Žanom, s katerim sta se v šovu zelo zbližala, zunaj kamer nista našla. Njuna zgodba se je hitro zaključila, Urška pa je pozneje presenetila z razkritjem, da se je vrnila k nekdanjemu partnerju. Prav ta odnos je v času šova večkrat opisovala precej kritično. Takrat ni skrivala, da sta se razšla tik pred njenim odhodom v Kmetijo in da je bilo med njima veliko težav. A življenje je očitno ubralo drugačno pot. Po obdobju razdalje, premisleka in osebnih preizkušenj sta se odločila, da svoji zvezi ponudita novo priložnost. Danes njuno zgodbo povezuje še prihod novega družinskega člana.

Urška je že med sodelovanjem v resničnostnem šovu močno izstopala zaradi svoje neposrednosti in iskrenosti. Gledalci so spremljali tudi njeno nosečnost z Žanom, zaradi katere je takrat predčasno zapustila šov. Pozneje je odkrito spregovorila tudi o težki odločitvi za prekinitev nosečnosti, ob čemer je poudarila, da je bila to zanjo v tistem trenutku edina mogoča odločitev.