Urška Gros je znova samska: »Lahko se imamo radi, tudi če nisva več skupaj« (VIDEO)

Urška Gros, ki so jo gledalci spoznali v resničnostnem šovu Kmetija, je v svojem najnovejšem videoposnetku na YouTubu potrdila ugibanja o spremembah v zasebnem življenju. Mamica dveh hčera, ki pričakuje tretjega otroka, je razkrila, da se je razšla s partnerjem, s katerim sta se veselila prihoda naraščaja.

Pred dnevi je z objavo, da bo znova mati samohranilka, sprožila številne odzive in ugibanja sledilcev. Zdaj je pojasnila, da njena odločitev ne pomeni, da otrok ne bo imel stikov z očetom. Nasprotno, z nekdanjim partnerjem naj bi ostala v dobrih odnosih. »Midva sva v zelo lepih odnosih, zelo dobra prijatelja sva, ker bi rada otrokom pokazala, da se da tudi na lep način. Da se lahko imamo vsi radi, kljub temu da dva človeka nista za skupaj,« je povedala.

Objava na Instagramu. FOTO: Instagram

Njena ljubezenska zgodba je v preteklosti že večkrat pritegnila pozornost javnosti. Med snemanjem Kmetije se je zapletla s sotekmovalcem Žanom in z njim tudi zanosila, vendar je kasneje naredila splav. Po koncu razmerja se je vrnila k nekdanjemu partnerju, s katerim sta ponovno našla skupno pot, a kot kaže, se njuna zveza tudi tokrat ni obdržala. Kljub razhodu o bivšem partnerju govori spoštljivo. Poudarila je, da ga ima še vedno rada in da ji zanj ni vseeno. »Nikoli ne bom rekla nikoli,« je dejala in nakazala, da dokončnega poglavja morda še ni zaprla.

V videoposnetku se je dotaknila tudi odzivov javnosti. Razkrila je, da prejema številna spodbudna sporočila sledilk, medtem ko negativnih komentarjev pod članki in objavami sploh ne spremlja. Ob tem je poudarila, da jo najbolj vodi skrb za otroke in da je nanje osredotočena tudi v tem zahtevnem življenjskem obdobju. Pred njo je tako novo poglavje, ki ga bo, kot pravi sama, poskušala preživeti ob podpori najbližjih ter svojih sledilcev.