Urška Gros popolnoma prestrašena in pretresena: »Iskreno me je prav strah tukaj živeti ...« (FOTO)

Nekdanja tekmovalka resničnostnega šova Kmetija Urška Gros je na družbenih omrežjih delila pretresljivo zgodbo. Po njenih besedah je neznanec kruto pokončal priljubljeno mucko Milo, dogodek pa je v njej še dodatno okrepil občutek, da njen domači kraj ni več varen.

»Danes je grozen dan. Kaj sem danes doživela, česa so ljudje, predvidevam, da mladostniki, sposobni. Da greš ubogi, nič krivi, prijazni, razcartani mucki to narediti,« je zapisala. Pojasnila je, da je Mila tri leta živela na isti lokaciji, bila vajena ljudi in po njenih besedah priljubljena med sosedi. Prepričana je, da je nekdo žival polil in zažgal. Ob tem je ostro kritizirala tudi vzgojo mladih. »Ne vem, kaj eni starši učijo svoje otroke. Opažam, da jih je veliko razpuščenih in prepuščenih samim sebi. Če bi imeli dovolj pozornosti, jim kaj takega niti na kraj pameti ne bi padlo,« je zapisala ter dodala, da verjame, da bo storilca doletela kazen.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

V naslednjih objavah je pojasnila, da se podobni incidenti v kraju dogajajo že dlje časa. Objavila je tudi sporočilo sledilke, ki domneva, da bi bili s primerom lahko povezani mladoletniki, ki naj bi ponoči razgrajali in metali petarde. Urška poudarja, da za to nima dokazov, meni pa, da razmere v kraju postajajo vse bolj zaskrbljujoče.

Objava na Instagramu. FOTO: Posnetek Zaslona

»Iskreno me je prav strah tukaj živeti. Že nekaj časa imam občutek, da naš kraj ni več to, kar je bil. Vesela sem, da sem doma zaščitena z videonadzorom in dvema precej varovalnima psoma,« je priznala. Dodala je še, da se po mestu z otroki ne sprehajajo več tako brezskrbno kot nekoč, saj se ne počutijo varne. Ob koncu je poudarila, da zgodbe ni delila zato, da bi ustvarjala dramo, temveč zato, ker želi opozoriti na nasilje nad živalmi in vse večji občutek negotovosti med domačini. »To postaja nevzdržno ne samo zame, ampak tudi za ostale sokrajane,« je zapisala.