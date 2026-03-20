Urška Gros prvič odkrito: »Zaklepal me je v hišo in me puščal brez hrane«

Urška Gros, tekmovalka resničnostnega šova Kmetija, je prvič javno spregovorila o težki izkušnji iz prejšnjega partnerskega razmerja, ki jo je, kot pravi, močno zaznamovalo.

V podkastu Ženska svetovalnica je opisala odnos, v katerem je bila deležna nadzora in omejevanja. »Začelo se je zaklepanje v hišo, brez elektrike me je puščal, brez hrane me je puščal,« je povedala. Ob tem je dodala, da je kljub izkušnji dolgo vztrajala v odnosu, saj je, kot pravi, pogosto prehitro zaupala. »Jaz sem taka, da iščem ljubezen ponovno in znova in prehitro verjamem.« Izpostavila je tudi svojo vlogo matere in izkušnjo samohranilstva. »Samohranilka je samohranilka konstantno, sama si z otrokom,« je dejala in poudarila, da takšna odgovornost ne dopušča odmika.

V zadnjih tednih se je Urška na Kmetiji precej zbližala s sotekmovalcem Žanom, s katerim ne skrivata bližine in medsebojne naklonjenosti. V enem izmed pogovorov je Žan pred drugimi tekmovalci omenil tudi, da naj bi Urški zamujala menstruacija, ter izrazil možnost, da bi bila noseča.