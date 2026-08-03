Urška Gros se je znašla v finančni stiski: do poroda želi zbrati 12.000 evrov (VIDEO)

Nekdanja tekmovalka letošnje sezone Kmetije Urška Gros je odprla nov Instagram profil, s katerim želi doseči predvsem tuje občinstvo. Profil vodi v angleškem jeziku, saj želi z njim pritegniti mednarodne sledilce, blagovne znamke in poslovne partnerje, obenem pa do predvidenega datuma poroda zaslužiti 12.000 evrov. Kot pravi, se je kot mama samohranilka znašla v finančni stiski, zato upa, da ji bo prav ta projekt pomagal odplačati dolgove in omogočil nov začetek.

V predstavitvenem videu razkrije, da je samohranilka in da pričakuje še tretjega otroka. Njen cilj je do poroda zaslužiti 12.000 evrov, s katerimi želi odplačati dolgove in postaviti temelje za svoje podjetje LUGG. »Kot vsaka mama želim svojim otrokom zagotoviti varno, stabilno in brezskrbno življenje. Zato sem se odločila začeti izziv in vsem dokazati, da lahko svoje cilje in sanje dosežeš prek družbenih omrežij, tudi v Sloveniji,« pove v videu. Dodaja, da svojo pot začenja brez prihrankov.

Ob objavi je zapisala tudi, da že dela kot vplivnica in ustvarjalka vsebin, vendar išče dodatne priložnosti, promocije blagovnih znamk, sponzorstva in druga sodelovanja. Svojo pot namerava javno dokumentirati, ob tem pa želi dokazati, da lahko družbena omrežja ob vztrajnosti in pravih priložnostih predstavljajo tudi odskočno desko za nov življenjski in poslovni začetek.