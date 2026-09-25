Urška in Bor pomahala Sloveniji v slovo: vrnitev je pod vprašajem (FOTO)

Urška Klakočar Zupančič in njen partner Bor Zuljan sta se javila z letališča in s skrivnostnim sporočilom dvignila precej prahu. »Ciao klapa, vrneva se, ko se zamenja vlada!« je ob fotografiji, na kateri pozirata skupaj, zapisal Zuljan. Ob tem je razkril še, da se odpravljata na teniški spektakel Laver Cup, ki letos poteka v londonski O2 Areni. Njuna objava je hitro pritegnila pozornost, saj je Borov zapis pustil odprto vprašanje, ali gre zgolj za hudomušno pripombo ob odhodu na pot ali za širše sporočilo. Klakočar Zupančičeva je sicer v zadnjem obdobju že večkrat pritegnila pozornost javnosti, tudi zaradi objav na družbenih omrežjih in njenega odnosa z glasbenikom Borom Zuljanom.

FOTO: Instagram

V London na teniški spektakel z največjimi imeni

Laver Cup velja za enega najbolj prepoznavnih ekipnih teniških dogodkov. V njem se pomerita ekipi Evrope in sveta, vsaka s šestimi izbranimi igralci, tekmovanje pa je bilo ustanovljeno leta 2017 na pobudo Rogerja Federerja. Letos se odvija v londonski O2 Areni, kjer se bodo tri dni merili nekateri najboljši igralci sveta. Za Urško in Bora je to očitno priložnost za oddih in ogled vrhunskega športa. Ali se bo njuna napovedana vrnitev res zgodila ob menjavi vlade ali pa je šlo predvsem za igriv komentar ob odhodu iz Slovenije, za zdaj ostaja njuna skrivnost. Jasno pa je, da sta s kratkim sporočilom znova poskrbela, da so bile oči javnosti uprte vanju.