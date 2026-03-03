Urška iz šova Kmetija razkrila: »To je resnica, zakaj sem šla na OnlyFans«

»Najprej začnemo z najbolj sočnim, ker vas itak, vidim, 'firbec' daje glede tega področja,« je brez dlake na jeziku začela Urška Gros, ki jo letos lahko spremljamo v resničnostnem šovu Kmetija. Tokrat ni govorila o taktiki na posestvu ali odnosih pred kamerami, temveč o svoji najbolj osebni odločitvi – zakaj se je podala na platformo OnlyFans.

Za ustvarjanje erotičnih vsebin se je odločila, »da lahko puncama omogočim boljše življenje«, pravi. »Situacija v Sloveniji in s službami je še posebej za samohranilce zelo omejena,« je iskreno povedala na Instagramu. Pojasnjuje, da je delala tako v kavarnah kot restavracijah in proizvodnji, kjer je po lastnih besedah »dala vedno vse od sebe«, zaradi česar so delodajalci hitro to začeli izkoriščati. »Morala sem delati tudi po 12 ur, na koncu sem dobivala samo še popoldanske izmene,« pravi. Situacija je bila zanjo nemogoča, saj si ni mogla privoščiti popoldanskega varstva. »In to vse za minimalca,« razkriva in dodaja, da pogosto »niso bili plačani potni stroški, ponekod niti malica«, povzame kruto realnost mnogih zaposlenih. Opisala je utrujenost, stres in občutek brezizhodnosti.

Dvanajsturni delavniki, minimalna plača, neplačani stroški. In dve deklici, ki sta jo čakali doma.

Danes pravi, da svoje odločitve ne obžaluje. »Zdaj sem res vesela, da sem se odločila za [OnlyFans], čeprav ima veliko ljudi še vedno ogromno predsodkov. A naj vam povem, da nam to delo omogoča normalno življenje,« pove in razkrije, kaj njej osebno največ pomeni: »Da sem lahko z dekletoma 24/7, vzamem si 'bolniško', kadar sta bolni, in kar največ šteje, je to, da nisem neprestano utrujena pod stresom in dejansko uživam v svojem delu.« Ob tem je poudarila še: »Pomembno: to nikakor NI napeljevanje, da se nekdo spusti v to, to je samo moje mnenje in razlogi, zakaj tako razmišljam in zakaj takšna odločitev.«

Ali se bo prijavila še enkrat? To je odgovorila

Kot smo že poročali, je Urška Gros ena izmed vidnejših tekmovalk letošnje Kmetije. V šovu se je zbližala z, njun odnos pa je pritegnil veliko pozornosti. Na družbenih omrežjih se predstavlja pod imenom Ula Fox, kjer objavlja provokativne in intimnejše vsebine, ki jih mnogi povezujejo s promocijo njenega profila na OnlyFans.

Na Instagramu pa ni spregovorila samo o svoji karieri ustvarjalke erotičnih vsebin, temveč je razkrila tudi, zakaj se je sploh prijavila v šov. »Obožujem naravo, živali in delo z njimi. Ko sem pogledala sezono 2024, sem iz šale rekla starejši, da se bom prijavila, in ona je bila v bistvu glaven povod za prijavo. Vedela sem, bom tako videna in s tem dobila svoj glas pred širšo publiko. Želela sem novo izkušnjo in nove možnosti za uspeh na področjih, ki polnijo mojo dušo s srečo.« Na vprašanje, ali jo bomo na posestvu gledali tudi prihodnje leto, je odgovorila skrivnostno: »Nikoli ne reci nikoli,« in ob tem dodala simbol vražička.