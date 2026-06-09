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KRITIČNA DO PRETEKLIH ODLOČITEV

Urška Klakočar Zupančič ne razume nekdanjega premiera Goloba: »Kje je bila ta načelnost, ko je bilo treba ukrepati?«

Prepričana je, da zavezanost humanosti, solidarnosti in človekovim pravicam ne bi smela biti predmet političnih kompromisov.
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Voranc Vogel
Kaja Grozina
 9. 6. 2026 | 10:25
2:52
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Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je na družbenem omrežju Facebook objavila zapis, v katerem se je dotaknila slovenskega odnosa do vojne na Bližnjem vzhodu ter položaja palestinskega prebivalstva. Ob tem je bila kritična do ravnanja nekdanje vlade in dela političnega vrha, ki po njenem mnenju pri nekaterih ključnih odločitvah ni ravnal dovolj odločno.

V objavi je spomnila, da je Slovenija v prejšnjem mandatu priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo, kar je bil eden pomembnejših zunanjepolitičnih korakov države v zadnjih letih. »V prejšnjem mandatu je Slovenija priznala Palestino kot samostojno in neodvisno državo. Zavzemali smo se za rešitev humanitarne katastrofe in priznali, da se nad palestinskim prebivalstvom dogaja genocid,« je zapisala.

Po njenem prepričanju pa besede niso bile vedno podprte tudi z dejanji. Kritična je bila predvsem do dejstva, da Slovenija v prejšnjem mandatu ni pristopila k tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem, čeprav je del politike javno zagovarjal spoštovanje mednarodnega prava. »Pa vendar prejšnja vlada ni bila sposobna izglasovati priključitve Slovenije k tožbi Južne Afrike proti Izraelu pred Meddržavnim sodiščem. Ta nenačelnost se je pokazala tudi z vzdržanim glasovanjem največje poslanske skupine pri predstavitvi novega zunanjega ministra,« je zapisala.

Palestinske zastave ni več 

Nekdanja predsednica državnega zbora je pri tem poudarila, da bi morale biti vrednote, kot so humanost, solidarnost in spoštovanje mednarodnega prava, nad vsakodnevnimi političnimi interesi. »Moje mnenje je, da zavezanost humanosti, solidarnosti in spoštovanju mednarodnega prava ni nekaj, s čimer se lahko trguje,« je dodala.

V nadaljevanju se je obregnila tudi ob kritike, ki so se v zadnjih dneh pojavile zaradi sprememb v slovenski zunanji politiki glede bližnjevzhodnega vprašanja. »Zato ne razumem zdajšnjega presenečenja prejšnjega premierja glede obrata v slovenski zunanji politiki. Kje je bila ta načelnost prej, ko je bilo treba z dejanji pred Meddržavnim sodiščem pokazati človečnost in spoštovanje pravic vseh narodov na svetu?« je vprašala.

Posebej odmeven je bil tudi zaključek njenega zapisa, v katerem je omenila palestinsko zastavo. Ta je bila še prejšnji teden izobešena na pročelju Predsedniške palače kot simbol opozorila na kršitve mednarodnega humanitarnega prava. Klakočar Zupančičeva je ob tem zapisala: »Palestinske zastave na vladni stavbi ni več, pokončnost večine prebivalcev naše države pa je rešila predsednica.«

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