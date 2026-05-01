Sanje mlade Urške Klakočar Zupančič: »Če bi lahko zavrtela čas nazaj ...« (FOTO)

Največji odmev je povzročila novica, da Urška Klakočar Zupančič ni več članica Gibanja Svoboda, s čimer je tudi formalno potrdila umik iz aktivne politike po neuspehu na zadnjih volitvah. Veljala je za enega najbolj prepoznavnih obrazov stranke, njen odhod pa pomeni konec pomembnega političnega poglavja.

A pozornost ni bila usmerjena le v njen politični odhod. Poleg pravnega in sodniškega znanja parlamentarne hodnike zapuščajo tudi njene ikonične rdeče petke. Poglavje je zaključila s pomenljivim zapisom na družbenih omrežjih, v katerem je govorila o svobodi, pogumu in občutku olajšanja po političnih spremembah.

Sanje male Urške

Za piko na i pa je danes na njenih družbenih omrežjih sledil še en, še bolj oseben trenutek. Na Facebooku je objavila fotografijo iz mladosti, ob kateri je zapisala: »Tale fotografija je nastala 1. maja (1998), ko sem še sanjala o prihodnosti in so fotografije nastajale na filmu. Če bi čas lahko zavrtela nazaj,...«

Zadnji del je zapisala v angleščini, in sicer »If I could turn back time«, kar je tudi zelo znana uspešnica pevke Cher, kar se več kot ujema s glasbenim okusom lastnice zapisa. Še bolj pa se ujema z glasbenim okusom njenega partnerja, Bora Zuljana iz skupine Šank Rock.