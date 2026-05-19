Urška Klakočar Zupančič obiskala papeža (FOTO)

Po tem, ko se je Urška Klakočar Zupančič poslovila od politike, sveta, v katerega nikoli ni spadala, kot je dejala sama, in je njen partner Bor Zuljan zapustil legendarno velenjsko rock skupino Šank Rock, sta si zaljubljenca, kot kaže, vzela nekaj časa samo zase. Prva predsednica Državnega zbora v samostojni Sloveniji in njen kitarist sta se tako potepala po čudoviti Italiji, kjer sta uživala v njenih lepotah in zgodovini.

Med drugim sta se ustavila ob mogočnem rimskem koloseju in v Vatikanu obiskala grob pokojnega papeža Frančiška. »Tako, kot je živel, tako je papež Frančišek pokopan. Skromno in spoštljivo,« je ob fotografiji, ki je nastala v Baziliki Marije Snežne, zapisala Klakočar Zupančič. Papeža so aprila lani pokopali v preprostem grobu iz marmorja z napisom Franciscus, nad njim pa visi replika Frančiškovega naprsnega križa. Bazilika Marije Snežne je bila sicer prostor, kjer je Frančišek najraje molil.

Bor Zuljan je medtem na svojem profilu na družabnem omrežju objavil fotografijo, na kateri je v steklih njegovih sončnih očal mogoče videti kolosej, in ob njej zapisal: »Če razumeš preteklost, bo tvoja prihodnost boljša.«