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LOKALNE VOLITVE

Urška Klakočar Zupančič pojasnila pomembno odločitev: »Moj čas še pride« (FOTO)

Z Antonom Ropom se s skupno listo podajata na lokalne volitve.
Lista je skupna, kandidiral bo Rop. FOTO: Jože Suhadolnik
Lista je skupna, kandidiral bo Rop. FOTO: Jože Suhadolnik
B. K. P.
 3. 9. 2026 | 10:30
2:04
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Dolgo se je govorilo, da bosta nekdanja predsednica Državnega zbora in nekdanji premier združila moči in se skupaj podala v bitko za županski stolček v Ljubljani. V sredo sta to Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop tudi potrdila. Ustanovila sta skupno listo, za župana pa do na novembrskih lokalnih volitvah kandidiral le Rop. 

Do zdaj so kandidaturo za župana Mestne občine Ljubljana potrdili: Zoran Janković, Jasmin Feratović, Luka Mesec, Aleš Primc, Aleksandar Repić, Gregor Novak in Anton Rop.

Zakaj takšna odločitev, je podrobneje pojasnila Klakočar Zupančič na družabnem omrežju, kjer je dejala, da njen čas še pride. »Sprašujete me, zakaj on in ne jaz. Zato, ker je dr. Anton Rop primernejši, ima veliko več izkušenj in več znanja za funkcijo župana. In zato je prav, da kandidira. Samorefleksije ne vidimo velikokrat v politiki, mar ne? Pa bi nam bilo vsem bolje, če ne bi vsak zase mislil, da je vedno najboljši. Funkcija ni pravica! Je dolžnost in velika odgovornost. Ne odločajte se po tem, kdo vam je bolj všeč, ampak po tem, kaj kdo zna. Moja naloga pa je, da se ob tem spoštujejo vse vrednote, ki sem jih vedno in bom še naprej zagovarjala,« je zapisala prva predsednica Državnega zbora Republike Slovenije v zgodovini.

Da ostaja zvesta sama sebi, je Klakočar Zupančič dokazala tudi na izjavi, ki sta jo za novinarje dala s kolegom Ropom. Za dogodek je oblekla moden hlačni kostim v sicer izredno nevpadljivem odtenku, vse oči pa so bile uprte v njena stopala. In Klakočar Zupančič ni razočarala – za nastop pred kamerami je izbrala zanjo tako zelo značilne rdeče salonarje, ki so v vseh teh letih, ko jih je nosila v državnem zboru, pravzaprav postali že njen zaščitni znak. 

Brez rdečih salonarjev ni šlo. FOTO: Jože Suhadolnik
Brez rdečih salonarjev ni šlo. FOTO: Jože Suhadolnik

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