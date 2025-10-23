Urška Klakočar Zupančič pokazala redko fotografijo svojih sinov (FOTO)

Danes je za predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič prav poseben dan. Njen dom je poln čestitk, ljubezni in spominov, saj njena sinova dvojčka praznujeta 13. rojstni dan. Ob čustvenem mejniku je ponosna mama delila redko, skoraj intimno fotografijo – posnetek kmalu po njunem rojstvu.

»Bodita srečna, draga moja fanta«

Pod objavljeno fotografijo je zapisala besede, ki razkrivajo njeno globoko materinsko ljubezen:

»Mineva 13 let, odkar sta prišla v moje življenje. Bodita srečna, draga moja fanta. Če sem vaju naučila spoštovanja sveta okoli sebe in sočutja do prav vseh čutečih bitij, sem vaju naučila vse. Neskončno vaju imam rada.«

S tem je Klakočar Zupančičeva ganila številne sledilce, ki so ji čestitali ob čudovitem družinskem prazniku.

Preizkušnja, ki jo je življenje prineslo sinu

Predsednica državnega zbora je že pred časom odkrito spregovorila o težkem obdobju, ki ga je preživljala njena družina. Eden od sinov je namreč pri treh letih zbolel, zdravniki so se dolgo spraševali, kaj je narobe, dokler niso prišli do prave diagnoze – epilepsije. Takrat so se začeli dolgi dnevi skrbi in zdravljenja.

A zgodba ima srečen konec. Po letih zdravljenja in pomoči priznanega epileptologa je fant danes zdrav, nasmejan in razigran – spet takšen, kot bi moral biti vsak otrok.