Urška Klakočar Zupančič ponosno: »Evo ga ... še dolgo bo ostal«

Po petkovi seji Državnega zbora, ki je bila zanjo zadnja, se je oglasila Urška Klakočar Zupančič in ponosno pokazala suknjič, ob katerega se je obregnilo mnogo Slovencev, predvsem pa Slovenk, komentirala ga je celo modna oblikovalka Matea Benedetti. Benedetti je o opaznem belem suknjiču s črnimi črtami, ki tvorijo vzorec, podoben razbitemu kosu stekla ali keramike, dejala, da ne gre za luksuzen kos, kot so ga opisali mnogi, ki jim je stajling nekdanje predsednice Državnega zbora padel v oči. Suknjič »za 220 evrov ni luksuz. Niti blizu,« je zapisala oblikovalka, zdaj pa ji je s svojo objavo na družabnem omrežju odgovorila tudi Klakočar Zupančič.

»Evo ga ... famozni suknjič znamke Joseph Ribkoff, ki je v moji omari že več kot dve leti in sem ga pred kamerami že nosila, le da ga takrat ni nihče opazil. Ni luksuz (nobeno moje oblačilo ni). Kupila sem ga v Nami. In gotovo bo še dolgo ostal del moje garderobe,« je ob fotografiji suknjiča zapisala pravnica in političarka, ki se na zlobne komentarje ne ozira, kot se ni v preteklosti, ko so se mnogi obregnili ob njene rdeče salonarje in druge kose oblačil, ki jih je izbrala za sestanke ter druge dogodke, ki se jih je kot vidna političarka morala udeležiti.

In kdo je Joseph Ribkoff, ki je zahvaljujoč nekdanji predsednici Državnega zbora nenadoma prišel tudi na modni radar Slovenk in Slovencev? Kot lahko preberemo na spletni strani znamke, je Joseph Ribkoff svojo pot »modnega pionirja« začel leta 1957 v Montrealu, star je bil komaj 21 let. »Z ustvarjalnostjo, trdim delom in predanostjo je razvil blagovno znamko za samozavestne ženske z mladostnim duhom,« še lahko preberemo o modnem oblikovalcu in treba je priznati, da je po opisu resnično pisan na kožo Urški Klakočar Zupančič.