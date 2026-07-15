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PAPAGAJ

Urška Klakočar Zupančič raznežila Slovence, pokazala je novega družinskega člana

Doma ima po novem papagaja.
Doma ima po novem papagaja. FOTO: Voranc Vogel
Doma ima po novem papagaja. FOTO: Voranc Vogel
M. U.
 15. 7. 2026 | 17:47
 15. 7. 2026 | 17:56
1:23
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Bivša prva dama DZ, Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec, sta, kot je znano pred jesenskimi lokalnimi volitvami napovedala skupno listo v Ljubljani.

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Po referendumu sta se oglasila Klakočar Zupančičeva in Rop, za Jankovića imata sporočilo, ki pove (skoraj) vse

»Novi družinski član«

A kljub političnim ambicijam Klakočar Zupančičeva, ki se na družbenih omrežjih redno odziva na aktualne dogodke, občasno objavi tudi kaj bolj zasebnega. Tako je zdaj pokazala novega družinskega člana. 

Nekaj odzivov navdušenih sledilcev 

Urška, ta vas bo preglasila. Pazite nanjo, lepa je

Luštno bitje imela sem jih že kar nekaj in ravno zdaj razmišljam, kje bi dobila enega samčka morda kakšen nasvet 

Ojoj, papagajček naj vam bo v veselje. Mi smo imeli nimfo-rumeno, pri nas je bila 29 let

Urška zdaj pa si dobila sogovornika ki te bo v brbljanju sigurno premagal

Veliko mu je treba ponavljati njegovo ime in še drugih besed, tako bo zagotovo spregovoril.

Želim vam veliko veselja in dogodivščin s tem srčkom

Gre za ljubkega papagaja, njegovega imena za zdaj ni razkrila. 

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