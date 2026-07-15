Urška Klakočar Zupančič raznežila Slovence, pokazala je novega družinskega člana

Bivša prva dama DZ, Urška Klakočar Zupančič in Anton Rop, nekdanji predsednik vlade, minister in poslanec, sta, kot je znano pred jesenskimi lokalnimi volitvami napovedala skupno listo v Ljubljani.

»Novi družinski član«

A kljub političnim ambicijam Klakočar Zupančičeva, ki se na družbenih omrežjih redno odziva na aktualne dogodke, občasno objavi tudi kaj bolj zasebnega. Tako je zdaj pokazala novega družinskega člana.

Nekaj odzivov navdušenih sledilcev Urška, ta vas bo preglasila. Pazite nanjo, lepa je Luštno bitje imela sem jih že kar nekaj in ravno zdaj razmišljam, kje bi dobila enega samčka morda kakšen nasvet Ojoj, papagajček naj vam bo v veselje. Mi smo imeli nimfo-rumeno, pri nas je bila 29 let Urška zdaj pa si dobila sogovornika ki te bo v brbljanju sigurno premagal Veliko mu je treba ponavljati njegovo ime in še drugih besed, tako bo zagotovo spregovoril. Želim vam veliko veselja in dogodivščin s tem srčkom

Gre za ljubkega papagaja, njegovega imena za zdaj ni razkrila.