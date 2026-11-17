Urška Klakočar Zupančič je po nedeljskih volitvah na družbenem omrežju Facebook objavila čustven zapis, v katerem se je zahvalila volivcem za izkazano zaupanje, obenem pa se ozrla na svojo življenjsko pot. »V življenju sem večkrat 'na novo začenjala'. Nikoli ni bilo lahko, vendar nikoli tudi nisem ničesar obžalovala. Vsak nov začetek je pomenil tudi prihodnost, ki sem jo lahko gradila na preteklih izkušnjah in pridobljenem znanju,« je zapisala.

V nadaljevanju je poudarila, da volitve zanjo pomenijo novo poglavje. Zahvalila se je vsem, ki so se v nedeljo odpravili na volišča in s tem pokazali, da jim ni vseeno, v kakšnem okolju bodo živeli. »Moja naloga je, da upravičim vaše zaupanje in delujem tako, kot sem vedno – za največjo dobrobit skupnosti,« je sporočila. Posebno pozornost pa je pritegnil zaključek njenega zapisa, v katerem je priznala, da ne ve, kam jo bo pot vodila v prihodnje.

Klakočar Zupančičeva, nekdanja predsednica državnega zbora, je na letošnjih lokalnih volitvah nastopila kot sopredsednica stranke Ljubljana smo vsi, ki jo vodi skupaj z Antonom Ropom. Pred volitvami je poudarjala, da bi bil za njihovo mlado politično stranko že preboj v ljubljanski mestni svet velik uspeh. Po neuradnih rezultatih je stranka osvojila dve svetniški mesti v ljubljanskem mestnem svetu.