Urška Klakočar Zupančič v Sevnici: poglejte, koga je obiskala (FOTO)

Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je te dni obiskala prav poseben dogodek, in sicer odprtje razstave akvarelov svojega očeta Tonija v Knjižnici Sevnica. Ob tem je z javnostjo delila tudi ganljiv osebni trenutek, ki je hitro pritegnil pozornost na družbenih omrežjih.

Na facebooku je objavila fotografijo z razstave in razkrila očetove besede, ki jih, kot pravi, posluša že vse življenje. »Ob odprtju očetove razstave akvarelov v Knjižnici Sevnica mi je rekel to, kar mi govori vse življenje: Ostani taka, kot si,« je zapisala.

Urška z očetom Tonijem. Oba nosita broško, na kateri je rdeč salonar. FOTO: Zaslonski posnetek

Objava je sprožila val odzivov. Pod fotografijo so se hitro zvrstili številni komentarji podpore in toplih želja. Mnogi so poudarili, kako pomembne so takšne besede med staršem in otrokom.

»Ljubeče besede in srčne želje očeta hčerki so najlepša popotnica za življenje,« je zapisal eden od komentatorjev. Drugi je dodal: »Iskren nasvet očeta in ponosna hči.« Spet tretji pa preprosto: »Oče ima prav.«

Predsednica državnega zbora vsake toliko javno pokaže, kako pomembna ji je družina. Lani je na družbenih omrežjih delila tudi utrinek s praznovanja okroglih rojstnih dni svojih staršev. Njen oče Toni je takrat praznoval 80 let, mama Dragica pa 70. Fotografijo s slavja je objavila na facebooku in ob tem pokazala, kako tesne vezi jih povezujejo.