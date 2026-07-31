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Urška Klakočar Zupančič že pred volitvami dvomila o politični prihodnosti: »Ne bom prestopila svojih osebnih meja«

Pravi, da svojih vrednot ni pripravljena žrtvovati za politično kariero, četudi to pomeni visoko osebno ceno.
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik
Urška Klakočar Zupančič. FOTO: Dejan Javornik
K. G.
 31. 7. 2026 | 07:43
 31. 7. 2026 | 07:43
2:40
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Nekdanja predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je v intervjuju za revijo Obrazi spregovorila o obdobju pred parlamentarnimi volitvami, odnosih v politiki in razlogih, zaradi katerih je že takrat slutila, da njena politična pot v Gibanju Svoboda ne bo dolgotrajna. Ob tem je poudarila, da svojih vrednot ne namerava spreminjati, četudi bi zaradi njih plačala visoko osebno ceno. Razkrila je, da se je pred volitvami dolgo odločala, ali naj sploh kandidira. Čeprav je na koncu sprejela odločitev za vstop v politiko, je že takrat čutila, da bo slej ko prej morala zapustiti stranko. Kot pravi, je razlog tičal predvsem v njenem razumevanju politike in osebnih načelih.

»Pri stvareh, kot so vladavina prava, demokracija, neomajno spoštovanje mednarodnega prava in univerzalnih človekovih pravic, zavzemanje za temeljne civilizacijske pridobitve, solidarnost, sočutje in načela socialne države, ne bom nikoli prestopila svojih osebnih meja. Tudi če moram za to plačati visoko osebno ceno,« je poudarila. Dodala je, da ji veliko pomenita tudi spoštovanje in enakovrednost znotraj skupnosti, v kateri deluje. »Ne morem delovati po ukazih niti ne prenesem potem gneva, ki se lahko pojavi, ker nisem ubogljiva,« je dejala. Ob tem je priznala, da je njena drža za marsikoga lahko neprijetna. »Ja, verjetno sem zaradi svoje drže res moteča za marsikoga. Vendar se ne bom spremenila. Ne morem se niti se nočem.«

V intervjuju se je dotaknila tudi medosebnih odnosov v politiki. Na vprašanje, ali je v političnem svetu mogoče stkati prava prijateljstva, je odgovorila pritrdilno. Pojasnila je, da osebnih odnosov ni nikoli pogojevala s politično pripadnostjo ali položajem posameznika. Po njenih besedah je ostala v stikih s številnimi nekdanjimi sodelavci in kolegi, ki so v različnih obdobjih zapustili Gibanje Svoboda oziroma v njem niso več opravljali pomembnih funkcij. Med njimi je omenila Tatjano Bobnar, Mojco Šetinc Pašek, Tilna Božiča, Ireno Šinko, Roberta Pavšiča, Emilijo Stojmenovo Duh, Dominiko Švarc Pipan, Aleksandra Merla, Sanjo Ajanović Hovnik, Petro Škofic in druge. »Jaz sem z nekom v odnosu zaradi njegovih osebnih lastnosti, ne zaradi politične naveze,« je poudarila.

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