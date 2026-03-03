Urška Klakočar Zupančič znova v rdečih petkah: Ona 365 v znamenju ženskih dosežkov

Galerija
Ljubljana danes gosti tradicionalni dogodek Ona 365, ki v ospredje postavlja izjemne posameznice in njihove dosežke na področju gospodarstva, znanosti, kulture, športa ter družbenega vpliva. Prireditev, ki jo organizira revija Onaplus, je v zadnjih letih postala ena vidnejših platform za prepoznavanje družbene odgovornosti žensk ter spodbujanje njihovega vpliva v družbi, hkrati pa služi kot prostor za izmenjavo izkušenj, mreženje in navdihovanje mlajših generacij.
Med povabljenimi je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič, ki je prišla v svojem prepoznavnem slogu - v rdečih petkah. Ta modni detajl dosledno spremlja njene javne nastope in je sčasoma prerasel v simbol njene samozavestne in neposredne politične drže.
Ona 365 ni le praznovanje posameznih dosežkov, temveč tudi priložnost za razpravo o družbenih izzivih, spodbujanje enakosti in predstavitev zgodb, ki navdihujejo širšo javnost. Dogodek tako združuje poslovno, kulturno in družbeno dimenzijo ter ustvarja prostor, kjer se moč, kreativnost in vpliv žensk srečajo z javnostjo, mediji in odločevalci.