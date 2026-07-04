Urška svojemu Tadeju namenila besede, ki so ganile Slovenijo: »Čas mineva prehitro« (FOTO)

»Čas mineva prehitro,« je zapisala Urška Žigart in dodala, da je neverjetno hvaležna za vse trenutke, ki jih lahko preživita skupaj, čeprav jima vrhunski šport pogosto narekuje ločena tekmovanja, treninge in dolga obdobja odsotnosti. Ob tem je partnerju Tadeju Pogačarju zaželela veliko sreče na največji kolesarski dirki na svetu ter mu sporočila, da bo ves čas navijala zanj.

Skupaj tudi v najtežjih trenutkih

Njuna zveza je v zadnjih tednih prestala tudi zahtevno preizkušnjo. Žigartova je na Dirki po Švici grdo padla in si zlomila čeljust, zato je moral Pogačar del priprav na Tour prilagoditi, da je bil ob njej. Sam je pred začetkom francoske pentlje povedal, da je bila odločitev, da ostane ob zaročenki, edina pravilna. Po uspešnem nastopu na Dirki po Švici je priznal tudi, da se je najbolj veselil vrnitve domov k Urški, kar je še enkrat pokazalo, kako tesno sta povezana kljub napornemu tekmovalnemu ritmu.

Urška in Tadej sicer že kar nekaj časa veljata za enega najbolj priljubljenih športnih parov v Sloveniji. Zaročila sta se leta 2021, oba pa uspešno nastopata v svetovni kolesarski karavani. Medtem ko se Pogačar letos podaja v lov na rekordno peto zmago na Touru, ga bo Urška tudi tokrat spremljala kot njegova največja navijačica.

Njeno kratko, a čustveno sporočilo je hitro zaokrožilo po družbenih omrežjih, številni pa so paru zaželeli, da bi po koncu tritedenskega spektakla znova našla čas drug za drugega.