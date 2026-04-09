Urška udarila po Žanovi mami: »Bila bi velik problem, zna biti zelo naporna« (VIDEO)

V resničnostnem šovu Kmetija je eno največjih presenečenj povzročila Urška, ki je med bivanjem na posestvu izvedela, da je noseča. Novica jo je ujela nepripravljeno, in kot je sama priznala, močno zaznamovala njeno psihično stanje. »Dokler ne vidiš, ni realno, ko pa vidiš ... pa pride neko novo poglavje razmišljanja. Nisem mogla ne spat ne nič … hudo,« je opisala. Zaradi zdravstvenih razlogov je nato šov zapustila.

Po koncu snemanja se zgodba z Žanom ni takoj zaključila. Ta jo je po prihodu iz šova obiskal in nekaj časa preživel pri njej. Prav to obdobje ji je, kot pravi, odprlo oči. »En teden je bil pri meni. Takrat sem ugotovila, da ni vse tako lepo in prav, kot je govoril, ko je bil notri,« je pojasnila. V času skupnega bivanja je ugotovila, da se njuna predstava o življenju precej razlikuje. »Njegovo življenje ni najbolj urejeno … ne želim biti nesramna, ampak sva si zelo različna,« je povedala. Po enem tednu se je odločila, da odnos nima prihodnosti: »Ko sem ga peljala domov, se je med nama končalo.«

Kot enega ključnih razlogov za razhod pa je izpostavila njegov družinski krog. Posebej kritična je bila do njegove mame, za katero meni, da bi predstavljala resno oviro: »Tudi njegova mama bi bila velik problem. Vemo, da zna biti zelo naporna in grdo je govorila o meni, pa me sploh poznala ni.« Njene izjave tako razkrivajo, da se je zgodba, ki se je na posestvu razvijala pred očmi gledalcev, po koncu snemanja hitro razpletla. Kako se je zaključila njena nosečnost, pa za zdaj še ni razkrila.