Urška iz Kmetije v solzah primorana govoriti o otroku, pokazala je slike ultrazvoka: »Nisem slab človek, komaj se držim« (FOTO)

Urška Gros, za katero sedaj že vemo, da je v letošnji sezoni Kmetije zanosila z Žanom Zore, je že od začetka tarča izjemno težkih komentarjev. Od tega da je neumna, da je lahka ženska, da je naivna, ter predvsem da je zaradi udeležbe v Kmetiji slaba mama. Je ena izmed tistih, ki so jo komentatorji na družbenih omrežjih tako močno in kruto napadli, da se spet drugi počasi že sprašujejo, od kje vse to sovraštvo in ali je res izvor vsega Urška.

Mamica dveh punčk, ki se je odkrito izrazila, da prihaja iz težkega okolja, je v preteklosti imela izjemno slabe izkušnje s partnerji. Doživela je vse, od zanemarjanja do nasilja, je v intervjujih je pa tudi že priznala zavedanje, da ji ne uspeva izbirati ljubečih partnerjev, čeprav si tega nadvse želi. Slednje ni redek pojav, ko nekdo izhaja iz oteženega družinskega okolja, so o njenem primeru že komentirali strokovnjaki za odnose. Urško in njeno sestro je namreč že zgodaj zapustila mama, ki kljub prošnjam in solzam z njima ni želela imeti stikov.

Sovražijo jo tudi zaradi OnlyFansa, poskuša biti močna

Ker s svojo potetovirano in samozavestno podobo ljudem verjetno ne izgleda kot žrtev življenja, predvsem pa ker se je kot mama samohranilka odločila, da bo svojima otrokoma priskrbela nekaj dodatnega denarja na platformi za odrasle OnlyFans, se ljudje ne zadržujejo z napadi. Na svojem Instagram omrežju je v preteklem mesecu že večkrat razgrnila, kakšne vse grožnje in žalitve prejema, sedaj pa je odkrito priznala, da ne more več.

»Delam se, da sem bolje, kot sem v resnici,« je včeraj v solzah povedala na svojem Instagramu. »Danes mojih deklic ni pri meni in sem se popolnoma zlomila. Nočem iskati pozornosti, prosim samo za razumevanje da nisem tako slab človek, da nobeno življenje ni enako drugemu, ter da se vsak dan borim sama s sabo, ko gledam posnetke ultrazvoka na hladilniku«.

Otroka ni več, o tem še ni pripravljena govoriti, a je primorana

Kdorkoli Urško spremlja ne more mimo opažanja, da ni več noseča. Ker se je Kmetija snemala lani, bi jo sedaj morali opazovati ali v zadnjih mesecih nosečnosti, ali pa že z novorojenčkom. Ker temu ni tako, to lahko pomeni le, da se ni vse izšlo tako, kot trenutno gledamo na televizijskih ekranih. Zaradi pritiska Urška ne bo več molčala, čeprav poudarja, da ni še pripravljena in da se komaj drži ob pogledu na slike ultrazvoka, ki jih ima še vedno na hladilniku.

Čeprav bi to morala biti le njena in Žanova stvar, izgleda, da se je zaradi izpostavitve zanositve v šovu primorana razgaliti. Videti je tudi, da očitno mora skozi izkušnjo brez podpore Žana, saj lahko njega medtem opazujemo pri veselem druženju z drugimi sotekmovalci iz Kmetije, s katerimi so se sestali včeraj. Urška trenutno radovedno javnost prosi, naj jo preprosto vprašajo kaj jih zanima, da se ta saga počasi zaključi in bo lahko okrevala.