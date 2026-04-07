Urška zaradi nosečnosti zapustila Kmetijo, Franc pretresen (FOTO in VIDEO)

V resničnostnem šovu Kmetija je prišlo do pomembnega preobrata. Urška je zaradi zdravstvenih razlogov, povezanih z nosečnostjo, zapustila posestvo. Odločitev je bila sprejeta po prejetih laboratorijskih izvidih in v sodelovanju s strokovno ekipo.

Sotekmovalcem je novico sporočila prek video sporočila, v katerem je pojasnila, da so rezultati testov še vedno pozitivni, zato nadaljevanje sodelovanja v šovu ni več mogoče. Ob tem je poudarila, da je zdravje na prvem mestu. Ob slovesu se je osebno obrnila tudi na najbližje sotekmovalce, med drugim na Žana, ki ga je prosila, naj poskrbi za njene stvari, in mu zaželela, da vztraja do finala.

Novica je v hiši sprožila močne odzive. Žan je priznal, da ga je novica močno prizadela: »Danes bo prvi dan, ko bom spal brez Urške, tako da mi bo zelo težko.« Posebej čustveno je njen odhod doživel Franci, ki je bil z Urško tesno povezan. »Kot hčerka mi je bila … Res jo bom pogrešal,« je priznal.

Posestvo je zapustil tudi Žiga, ki je moral v dvoboju priznati premoč Dejanu. Po dvoboju je prišlo še do pomembne spremembe v strukturi tekmovanja. Doslej ločeni družini sta se združili, kar pomeni novo poglavje v dinamiki odnosov med tekmovalci. Združitev prinaša več neposrednih stikov, več možnosti za sodelovanje, hkrati pa tudi več potencialnih trenj, saj bodo morali tekmovalci na novo vzpostaviti ravnotežje moči in zavezništva.