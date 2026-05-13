Urški Gros grozila partnerjeva bivša: »Rekla je, da me bo vrgla po stopnicah, da bom splavila«

Urška Gros, ki je širši javnosti postala znana po sodelovanju v resničnostnem šovu Kmetija, je na družbenih omrežjih razkrila, da je noseča. Ob videoposnetku je zapisala, da ji je življenje »največje blagoslove prineslo po najtežjih bitkah«, sledilci pa so njeno objavo zasuli s čestitkami. Novica je prišla po precej burnem obdobju njenega zasebnega življenja, o katerem je v zadnjih mesecih večkrat javno in zelo odkrito govorila.

Urška je že med Kmetijo razkrila, da se je tik pred odhodom v šov razšla s partnerjem, s katerim je bila pred tem v zvezi. V oddaji je večkrat namignila, da odnos ni bil enostaven, o njem pa je pozneje podrobneje spregovorila tudi v podkastu Ženska klepetalnica. Na Kmetiji se je zbližala s sotekmovalcem Žanom in z njim zanosila. Zaradi tega je šov predčasno zapustila, pozneje pa razkrila, da je nosečnost prekinila. Takrat je dejala, da je bila to zanjo »edina mogoča odločitev«. Po zaključku oddaje se razmerje z Žanom ni nadaljevalo. Urška je nato razkrila, da sta se z nekdanjim partnerjem, s katerim sta se razšla tik pred Kmetijo, ponovno zbližala in svoji zvezi dala novo priložnost.

»Zaklepal me je v hišo«

V podkastu Ženska klepetalnica je Urška zelo odkrito govorila o svojih preteklih odnosih in izkušnjah z moškimi. Med drugim je opisala tudi obdobje, ko je po lastnih besedah doživljala psihično nasilje. »Ko sem izvedela, da sem noseča, se je začelo zaklepanje v hišo, brez elektrike me je puščal, brez hrane me je puščal,« je povedala. Dodala je še, da jo je partnerjeva nekdanja partnerica psihično nadlegovala in ji grozila, da jo bo »vrgla po stopnicah, da bo splavila«.

Odraščala brez matere

Urška je pogovoru priznala tudi, da je v odnosih pogosto prehitro zaupala ljudem in da v partnerjih kljub napakam vedno išče nekaj dobrega. »Problem je, da sem ful naivna in prehitro verjamem. Ne glede na to, koliko napak ima nekdo, bom še vedno videla nekaj dobrega v njem,« je povedala. Priznala je tudi, da partnerjem pogosto prehitro odpusti. »Moškemu vedno dam vse, svoje srce in čas. Problem je, ker prehitro odpustim in pozabim ter jih sprejmem nazaj,« je dejala. Ni sicer jasno, ali je govorila o partnerju, s katerim je danes ponovno skupaj, ali o katerem od prejšnjih partnerjev.

Velik del pogovora je namenila tudi otroštvu. Povedala je, da je njena mama družino zapustila, ko je bila stara tri leta. »Ko smo imeli načrtovana srečanja, sva s sestro čakale, pa je nikoli ni bilo. Tega se v živo spomnim,« je povedala. Priznala je, da je zaradi tega doživljala nočne more in težko predelovala občutke zavrženosti. »Imela sem ful nočnih mor, zbujala sem se ponoči, hodila v spanju. To ti pusti hude psihične posledice,« je dejala. Kljub temu danes poudarja, da ji je oče nudil vse, kar je lahko, sama pa pravi, da se je prav zaradi teh izkušenj naučila, kakšna mama želi biti svojim otrokom.

Odkrito tudi o finančnih stiskah

Urška je večkrat javno govorila tudi o življenju matere samohranilke. Ima dve hčerki, za kateri je skrbela sama, v pogovoru pa je priznala, da so bili trenutki, ko finančno skoraj ni zmogla več. »Bili smo brez kurjave, jaz sem spala na mrzlem, da je imela hčerka radiator v sobi,« je povedala. Dodala je, da jo je prav stiska pripeljala do odločitve, da začne ustvarjati vsebine za platformo OnlyFans, zaradi česar je bila deležna številnih kritik in obsojanj. »Nihče ne gleda, kaj otrok potrebuje, vsi gledajo samo to, kaj jaz počnem,« je dejala.

Kljub težkim izkušnjam danes pravi, da je najbolj ponosna prav na to, da je mama. »Da sem dala vse zanju, da bi šla skozi zid, če bi bilo treba,« je povedala. Ob razkritju nove nosečnosti je Urška zapisala, da je bilo v zadnjih letih o njej povedanega veliko, ljudje pa naj bi ustvarjali zgodbe, ne da bi poznali resnico. »In kljub vsemu sem še vedno tukaj. Hvaležna. Mehka. In srečna,« je zapisala.

