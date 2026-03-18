Urški zamuja menstruacija, Franc v solzah. Bosta oba odšla iz Kmetije? (VIDEO)

Ko že mislimo, da smo na Kmetiji videli vrhunec drame, nam postreže z novim tednom, ki je še pestrejši od prejšnjega. Že takoj ob začetku šova so se razširile govorice, da bomo letos na Kmetiji videli pozitiven nosečniški test. Ugibanja, kateri bo pripadal, so se gibala predvsem med Emo in Urško, sedaj pa kaže, da utegne biti res Urškin.

Žan in Urška sta se pobotala, družine so se premešale

Urška, ki je že od začetka precej navezala na Žana, mu je v preteklih dneh očitno nekoliko odpustila za surove besede prejšnjega tedna. Dvojčka sta namreč v nekem precej živčnem obdobju, zaradi katerega trpi tako njun medsebojni odnos, kot odnos z Emo in Urško, s katerima sta se zbližala. Medtem ko je Jan svoje možnosti pri Emi verjetno zapravil z otipavanjem bujne La Toye, je Urška Žanu zaenkrat odpustila.

Medtem je dogajanje razburkalo tudi dogajanje v mini areni, kjer so se pomerili Igor in Aleksandra ter Carmen in Žan. Zmagala sta Igor in Aleksandra, kar je pomenilo, da ima družina iz hleva pravico iz hiše ukrasti poljubnega člana in ga narediti za svojega. Izbrali so Franca. Nepričakovano, Franc se je ob odločitvi skorajda zlomil v solzah in izjavil, da želi oditi domov. Trenutno sta torej na tapeti za predčasen odhod tako Urška, kot Franc.