Uspešni slovenski podjetnik Franc Jager tik pred zdajci odpovedal poroko, to je razlog

Po tem, ko smo v četrtek ekskluzivno poročali, da bo jutri v romantičnem ambientu Mokric večno zvestobo svoji izbranki obljubil eden najuspešnejših slovenskih podjetnikov Franc Jager, nam je ustanovitelj podjetja Jagros zdaj sporočil, da poroke jutri ne bo. Razlog, da sta morala Franc in Irenca poročno slavje odpovedati, pa je bolezen bodoče neveste.

Na nekatere reči pač ne moremo vplivati, naj si to še tako želimo in se trudimo, in zdravje je ena takšnih. V uredništvu Slovenskih novic gospe Irenci seveda želimo čim hitrejše okrevanje in upamo, da bosta partnerja kmalu dobila novo priložnost, da ljubezen tudi uradno potrdita pred najbližjimi.