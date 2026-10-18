V boj za županski stolček tudi tekmovalec MasterChefa, znani radijec in vražja Slovenka (FOTO)

Za župana Občine Medvode se bo na letošnjih lokalnih volitvah potegoval tudi 45-letni Jure Galičič, ki ga je širša javnost spoznala kot tekmovalca osme sezone oddaje MasterChef Slovenija. Kandidaturo je napovedal v začetku septembra, nastopil pa bo s podporo volivk in volivcev. Lokalne volitve bodo letos 15. novembra, v Medvodah pa bodo volili župana, občinski svet ter člane svetov krajevnih in vaških skupnosti. Galičič je poklicno povezan predvsem s turizmom. Od leta 2023 je zaposlen v Turizmu Ljubljana, pred tem pa je osem let vodil turistične programe v Javnem zavodu Sotočje Medvode. Šest let je bil tudi predsednik Turistične zveze Medvode. V preteklosti je deloval še kot radijski in televizijski voditelj, širša javnost pa ga je pozneje spoznala tudi skozi MasterChef.

Masterchef Jure Galičič z Anito Ferlin. FOTO: Ema Bubanj

V Ljubljani kar nekaj znanih obrazov

Glasbenik Miha Guštin - Gušti se je oktobra 2026 uvrstil na kandidatno listo stranke Levica za mestni svet in četrtne skupnosti v Ljubljani. Listo s skupno 45 kandidati za mestni svet je javnosti uradno predstavil sokoordinator stranke in županski kandidat Luka Mesec. Njegov glasbeni kolega Robert Pešut - Magnifico je kandidat na Listi Zorana Jankovića za mestni svet v Ljubljani na lokalnih volitvah. Seznam Jankovićevih kandidatov za občinske svetnike je bil uradno objavljen 13. oktobra 2026 .

Miha Guštin kandidira za mestnega svetnika v stranki Levica. FOTO:

Na Štajerskem v boj za stolčke znana športnica in radijski glas

Štajerska prestolnica prinaša zelo pester nabor znanih obrazov tako v županski tekmi kot na svetniških listah. Katja Koren, Nekdanja vrhunska alpska smučarka in dobitnica olimpijskega odličja kandidira za županjo Maribora s skupno podporo več strank (SDS, Demokrati, NSi, SLS in Fokus). Trenutno je državna sekretarka na ministrstvu za gospodarstvo, delo in šport, kjer je pristojna za področji turizma in športa. Pred leti je bila že kandidatka SDS-a za poslanko v Evropskem parlamentu in DZ-ju, v javnosti pa je znana predvsem kot nekdanja alpska smučarka z bronasto kolajno z zimskih olimpijskih iger v Lillehammerju leta 1994.

FOTO: Facebook

Kandidat za župana pa je tudi Bor Greiner, znan radijski voditelj in urednik na Radiu City, ki se v boj za županski stolček podaja kot nestrankarski kandidat.