V drugo gre rado: znani slovenski podjetnik dahnil usodni »da«

Romantični grad Mokrice, približno 70 svatov in ljubezenska zgodba, ki je morala najprej skozi nepričakovano preizkušnjo. Franc Jager (78), ustanovitelj trgovske verige Trgovine Jager, se je konec novembra vendarle poročil s tri desetletja mlajšo izbranko Irenco – poroko sta sprva načrtovala za oktober, a jo je takrat ustavila nevestina bolezen.

O poroki Franca Jagra smo pri Slovenskih novicah ekskluzivno pisali že oktobra. Takrat nam je podjetnik, ki svoje sreče ni skrival, zaupal nekaj podrobnosti: da bo to zanj drugi zakon, za Irenco prvi, in da bosta ljubezen uradno potrdila pred približno 70 prijatelji in družinskimi člani. Prizorišče? Grajski ambient Mokric, celoten dogodek pa naj bi bil izrazito romantičen.

A življenje včasih prekriža načrte. Poroko sta oktobra odpovedala, ker je nevesta zbolela. Zdaj je sledil drugi poskus, ki mu je bilo naklonjene več sreče. Revija Jana je poročala, da sta se na Mokricah poročila, ter na Facebooku objavila posnetek s poroke.

Njuna zgodba se ni začela kot filmska romanca, temveč precej bolj vsakdanje: poznata se že dobro desetletje, spoznala pa sta se, ko je Irenca prišla delat v njegovo podjetje. Iz poslovnega stika je sčasoma zraslo prijateljstvo, nato pa ljubezen – tista zrela, ki naj bi, kot je nakazal sam, šele v letih postala bolj jasna in trdna. Tudi starostne razlike se je oktobra dotaknil s smehom: »Ljubezen, pravijo, ne pozna meja. A če si starejši, je bolje, da je izbranka mlajša.«

Danes živita v Rogaški Slatini, kjer sta si ustvarila dom. Jager ob tem poudarja, da je življenje v Sloveniji zanj neprimerljivo dobro. Čeprav je podjetje pred več kot petimi leti prepustil sinovom, se očitno še ne vidi v pokoju – posvetil se je gradbeništvu, želi dokončati projekte in še naprej išče nove izzive.

Poroka je torej uspela šele v drugo. A morda prav zato odzvanja še lepše: ko enkrat preložiš najlepši dan zaradi bolezni, potem nedvomno usodni »da« izrečeš še nekoliko glasneje.