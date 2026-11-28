Ljubljanska kulinarična scena je dobila novo zbirališče ljubiteljev dobre hrane, izbranih vin in prijetnega druženja. Na Miklošičevi 19, kjer je še pred leti goste razvajal eden najbolj priznanih slovenskih kuharskih mojstrov Janez Bratovž, je vrata odprl priljubljeni bistro Birdie. Ta je po petih letih delovanja v Trnovem dobil nov dom v znameniti Plečnikovi stavbi, kjer bo goste sprejemal v dvakrat večjih prostorih.

Niti televizijski voditelj Jure Godler ni zamudil odprtja bistroja. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK

Za zgodbo stojijoin, ki so v zadnjih letih s svojimi projekti pustili opazen pečat na ljubljanski gostinski in družabni sceni. S selitvijo bistroja so zaznamovali tudi peto obletnico njegovega delovanja, ob tej priložnosti pa pripravili otvoritveno druženje, na katerem ni manjkalo znanih obrazov, kulinaričnih dobrot in dobre glasbe. Birdie svojo kulinarično ponudbo gradi na izročilu francoske kuharske šole, pri čemer v ospredje postavlja koncept tako imenovane comfort food oziroma hrane, ki vzbuja občutek ugodja in domačnosti. V novem ambientu se tako srečujeta bogata zgodovina ene najbolj prepoznavnih ljubljanskih gurmanskih lokacij in sodoben, nekoliko bolj sproščen pristop h kulinariki. Trojica, ki stoji za projektom, je sicer dobro znana tudi po drugih gostinskih in zabavnih podvigih. Ljubljančane so navdušili s hamburgerji Smash, oživili legendarnega Francija in s klubom Popup v prestolnico pripeljali košček ibiškega nočnega življenja. Svoje kulinarične in glasbene zgodbe povezujejo tudi s športom in aktivnim življenjskim slogom, med drugim s tekaškim klubom, športnimi druženji v Tivoliju in sodelovanjem z ljubljanskimi športnimi klubi. Na otvoritvenem večeru je bila glavna zvezda seveda hrana. Povabljenci so nazdravili s šampanjcem iz steklenice velikanke in izbranimi slovenskimi vini, za kulinarično razvajanje pa je poskrbela ekipa mladih kuharjev. Za glasbeno kuliso so izbrali house glasbo z vinilnih plošč, druženje pa se je zavleklo globoko v četrtkovo jutro.

Poseben pečat je večeru dal prihod Janeza Bratovža, ki se je odprtja udeležil v družbi svojih najbližjih. Njegova prisotnost je imela tudi simboličen pomen, saj je na tej lokaciji dolga leta ustvarjal in gostil ljubitelje vrhunske kulinarike, še preden se je Slovenija uveljavila kot mednarodno prepoznavna gastronomska destinacija. S prihodom na odprtje je simbolično predal kuhalnico mlajši generaciji gostincev, ki bo v prostorih z bogato kulinarično zgodovino pisala novo poglavje. Nekdaj znamenito zbirališče gurmanov tako ostaja zvesto svojemu poslanstvu, le da bo odslej utripalo v nekoliko drugačnih ritmih.

Pevec Bojan Cvjetićanin in Filip Đurić, sin priljubljenega igralca Branka Đurića - Đura. FOTO: MARKO DELBELLO OCEPEK