KARLO POLJUBIL SLOVENKO

V Sanjskem moškem padel prvi poljub: »Ob tebi sem lahko povsem sproščen« (VIDEO)

Prvi romantični preboj letošnje sezone se ni zgodil pred kamerami v vili, temveč na zmenku ena na ena, kjer je Karlo izkazal svojo naklonjenost.
Karlo je poljubil Kajo Casar. FOTO: Posnetek zaslona
Karlo je poljubil Kajo Casar. FOTO: Posnetek zaslona
K. G.
 25. 2. 2026 | 14:48
 25. 2. 2026 | 14:48
A+A-

V aktualni sezoni resničnostnega šova Gospodin Savršeni, ki ga predvaja hrvaška televizija RTL, je v zadnji epizodi padel prvi poljub. Zgodil se je na zasebnem zmenku ena na ena, izven vile in brez prisotnosti preostalih tekmovalk.

Eden od letošnjih sanjskih moških, Karlo, je na individualni zmenek povabil Kajo Casar. Po daljšem pogovoru, v katerem je poudaril, da se ob njej počuti najbolj sproščeno in da z njo lahko komunicira brez zadržkov, je sledil poljub. Karlo je tako prvič v tej sezoni jasno pokazal, katera kandidatka mu je trenutno najbližje. 

Po zadnji ceremoniji vrtnic v tekmovanju ostaja približno deset kandidatk, konkurenca pa se iz epizode v epizodo opazno manjša.

Kaji je povedal, da ji lahko popolnoma zaupa. FOTO: Posnetek zaslona
Kaji je povedal, da ji lahko popolnoma zaupa. FOTO: Posnetek zaslona

Gospodin savršeniKarloKaja CasarSanjski moški Hrvaške
ZADNJE NOVICE
14:25
Novice  |  Svet
HIBRIDNA VOJNA KREMLJA

Poljaki sprožili alarm in objavili fotografije: »Odkrili smo ruske tajne tunele, ki vodijo v Evropo«

180 migrantov so ujeli v skrivnem tunelu med Belorusijo in Poljsko.
25. 2. 2026 | 14:25
14:00
Lifestyle  |  Svetovalnica
DELOINDOM

Ne boste verjeli, kam je postavil smetnjake: zaradi njega je ogrožen promet v ulici

Pravnica odgovarja na vprašanje bralca, kaj storiti, če sosed s smetnjaki na javni cesti ovira promet in otežuje dostop do zasebne parcele.
Tanja Bohl25. 2. 2026 | 14:00
13:52
Novice  |  Kronika  |  Na tujem
SKUPNOST PRETRESENA

Tragedija na šolskem igrišču: 15-letnica nenadoma omedlela, kmalu zatem umrla (FOTO)

Po navedbah šole so ji trenerji takoj priskočili na pomoč, reševalci pa so jo prepeljali v bolnišnico, vendar je bilo vse zaman.
25. 2. 2026 | 13:52
13:47
Bralci
KUPCI OGORČENI

Kaj se dogaja?! Hofer ob 13h že brez kruha, svež bo šele jutri. Zakaj so police trgovca napol prazne? (FOTO)

Hofer razkriva, kaj stoji za praznimi policami, nad katerimi zadnje dni bentijo njihovi zvesti kupci.
25. 2. 2026 | 13:47
13:25
Bulvar  |  Tuji trači
NOVE PODROBNOSTI

Razkrito, kaj je pri Epsteinu počela princesa: palača obljublja pojasnilo

Norveška princesa je leta 2013 preživela nekaj dni v domu obsojenega spolnega prestopnika.
25. 2. 2026 | 13:25
13:17
Novice  |  Slovenija
ZNOVA NA PROSTOSTI

Repića izpustili iz pridržanja: med hišnimi preiskavami zasegli orožje, dimno bombo in droge

NPU je opravil štiri hišne preiskave pri več osebah na območju Ljubljane in Nove Gorice.
25. 2. 2026 | 13:17

Promo
Novice  |  Slovenija
ŽELEZNIŠKA DEDIŠČINA

Slovenske železnice na posebni misiji

Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
25. 2. 2026 | 08:35
Promo
Novice  |  Slovenija
DVOJNA RABA

Priložnost za številna slovenska podjetja

Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
20. 2. 2026 | 09:44
Promo
Razno
NA BOLJE

Kako operacija dioptrije spremeni življenje

Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
Promo Slovenske novice20. 2. 2026 | 10:19
Promo
Lifestyle  |  Stil
VRTNO POHIŠTVO

Pred prvo kavo na terasi: vodnik za izbiro vrtnega pohištva

Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
20. 2. 2026 | 10:07
