V Sanjskem moškem padel prvi poljub: »Ob tebi sem lahko povsem sproščen« (VIDEO)

V aktualni sezoni resničnostnega šova Gospodin Savršeni, ki ga predvaja hrvaška televizija RTL, je v zadnji epizodi padel prvi poljub. Zgodil se je na zasebnem zmenku ena na ena, izven vile in brez prisotnosti preostalih tekmovalk.

Eden od letošnjih sanjskih moških, Karlo, je na individualni zmenek povabil Kajo Casar. Po daljšem pogovoru, v katerem je poudaril, da se ob njej počuti najbolj sproščeno in da z njo lahko komunicira brez zadržkov, je sledil poljub. Karlo je tako prvič v tej sezoni jasno pokazal, katera kandidatka mu je trenutno najbližje.

Po zadnji ceremoniji vrtnic v tekmovanju ostaja približno deset kandidatk, konkurenca pa se iz epizode v epizodo opazno manjša.