V Križanke prihaja svetovno znani pianist: »Ljubljansko občinstvo ima posebno mesto v mojem srcu«

Eden najbolj prepoznavnih crossover pianistov zadnjih dvajset let Maksim Mrvica znova prihaja v Ljubljano: 22. junija bo nastopil v Križankah. Turneja Segmenti II prinaša posebno poglavje s povsem novo vizualno izkušnjo in nekaterimi skladbami, ki jih občinstvo še ni slišalo v živo.

Koncert bo združil klasiko in svetovne uspešnice, ki so sicer značilni za njegov repertoar. Turneja je pravzaprav nadaljevanje lanske. Na novo je dodal nekaj skladb z novega albuma in delno spremenil sceno koncertov, še vedno pa gre za predstavitev istega albuma. Eden osrednjih delov koncerta bo izvedba skladbe Prokofiev Fantasy, ki je pred kratkim dobila tudi videospot. Mrvica se ponovnega srečanja s slovenskim občinstvom veseli. »Ljubljansko občinstvo ima posebno mesto v mojem srcu. Energija, ki jo čutim tukaj, je neverjetna. Zato sem zelo vesel, da se vračam, tokrat v čudovite Križanke,« pravi. V prihodnje načrtuje tudi repertoar s filmsko glasbo. Lotiti se namerava slovite naslovne skladbe iz serije Vojna zvezd, kar je že dlje njegova želja, še toliko bolj, ker je tudi sam oboževalec legendarne franšize.

Poleti se odklopi od klavirja. FOTO: Osebni arhiv

Mrvica je človek, zelo navezan na družino, še posebej na hčerko Leeloo, ki je ime dobila po enem od znanih filmskih likov. V zadnjih mesecih je nastopal v Parizu, Londonu, Milanu, Istanbulu in na Kitajskem, zato so zaradi pogostih in daljših odsotnosti trenutki z najbližjimi zanj še toliko dragocenejši. Hči, ki študira v Zagrebu, občasno z njim potuje na turneje, ali bo očeta spremljala na koncertu v Križankah, še ne ve. »Imava zelo tesen odnos. Danes sva tudi prijatelja, veliko se pogovarjava in zelo sva povezana,« razkriva. Največ časa za družino ima v poletnih mesecih. »Takrat popolnoma odklopim. Tudi klavirja ne igram in ne vadim,« pravi. Kot Dalmatinec si dopusta brez morja ne predstavlja. Večinoma ga preživlja kar doma, kar je nadvse praktično, letošnji oddih načrtuje kmalu po Križankah.